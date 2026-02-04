大國削減海外人道援助 恐致逾千萬人死亡

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

2026-02-04 09:38