大國削減海外人道援助 恐致逾千萬人死亡
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人道救援面臨重大資金缺口！西班牙國際援助調查指出，美英等國大幅削減海外援助，恐導致2030年前增加逾兩千萬人因疾病或營養不良死亡。專家警告，削減援助預算將引發人道災難，逆轉數十年來的全球公衛健康進展。
海外援助嚴重削減
《獨立報》報導，巴塞隆納全球健康研究所報告指出，美英等國削減海外援助將導致2030年前全球增加2300萬人死亡，其中包含540萬名兒童。對此，預算削減無異於對弱勢族群與貧困地區下達死亡判決。
自2024年起，由於美國、英國、法國和德國都大幅削減了援助預算，國際援助六年來首次下降。其中，川普關閉USAID對醫療與氣候計畫衝擊尤深，恐造成千萬人死於可預防疾病。
洛克菲勒基金會主席沙阿呼籲，這場人道主義災難並非不可避免，但要防止公衛危機發生必須所有人展開緊急行動。
全球衛生受威脅
《衛報》指出，預算縮減嚴重威脅全球衛生，導致傳染病控制與基礎醫療系統崩潰。專家警告，這種人道危機將損害全球穩定並引發不可挽回的生命損失。
洛克菲勒基金會副總裁佩洛夫斯基表示，任何非政府組織都無法承擔公衛危機的資金缺口，因此必須尋找新的創新方法，引導政府決策者關注實際問題，對全球穩定和人道救援至關重要。
