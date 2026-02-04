大國削減海外人道援助 恐致逾千萬人死亡

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人道救援面臨重大資金缺口！西班牙國際援助調查指出，美英等國大幅削減海外援助，恐導致2030年前增加逾兩千萬人因疾病或營養不良死亡。專家警告，削減援助預算將引發人道災難，逆轉數十年來的全球公衛健康進展。

海外援助嚴重削減

獨立報》報導，巴塞隆納全球健康研究所報告指出，美英等國削減海外援助將導致2030年前全球增加2300萬人死亡，其中包含540萬名兒童。對此，預算削減無異於對弱勢族群與貧困地區下達死亡判決。

自2024年起，由於美國、英國、法國和德國都大幅削減了援助預算，國際援助六年來首次下降。其中，川普關閉USAID對醫療與氣候計畫衝擊尤深，恐造成千萬人死於可預防疾病。

洛克菲勒基金會主席沙阿呼籲，這場人道主義災難並非不可避免，但要防止公衛危機發生必須所有人展開緊急行動。

全球衛生受威脅

衛報》指出，預算縮減嚴重威脅全球衛生，導致傳染病控制與基礎醫療系統崩潰。專家警告，這種人道危機將損害全球穩定並引發不可挽回的生命損失。

洛克菲勒基金會副總裁佩洛夫斯基表示，任何非政府組織都無法承擔公衛危機的資金缺口，因此必須尋找新的創新方法，引導政府決策者關注實際問題，對全球穩定和人道救援至關重要。

人道 死亡 公衛
再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火...

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」：普亭已履約停火

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普日前證實，曾親自請求俄羅斯總統普亭，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭...

從資深顧問到「影子國務卿」，川普女婿庫許納的定位與角色

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴

