美國前第一夫人吉兒拜登前夫 涉嫌殺妻遭羈押

美國前第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）的第一任丈夫威廉史蒂文森（William Stevenson）被控在德拉瓦州自家殺害妻子。警方在12月28日晚間11點多接獲家暴通報，趕到現場發現64歲的琳達史蒂文森倒在客廳，已無生命跡象。搶救無效死亡。

德拉瓦州檢察長辦公室3日發布新聞稿表示，史蒂文森被控一級謀殺，無力繳交50萬美元保釋金而被羈押。

77歲的史蒂文森與吉兒拜登於1970年至1975年是夫妻。吉兒拜登的發言人透過電子郵件回覆，拒絕評論此事。史蒂文森與吉兒拜登的婚姻結束後，吉兒於1977年嫁給當時的參議員拜登。拜登從2021年1月至2025年1月擔任美國總統。史蒂文森曾是德拉瓦州紐瓦克市知名音樂場館Stone Balloon的創辦人。該場館在1970年代初相當熱門，是當地音樂文化地標。警方表示，案件調查持續中，尚未公布更多細節。

琳達史蒂文森的訃聞顯示，她經營記帳業務，被形容為重視家庭的母親與祖母，訃聞中未提及丈夫。警方在12月28日晚間接到家暴報案後趕到現場，發現她已無反應。搶救無效後，案件轉交德拉瓦州檢察署偵辦。經過數週調查，大陪審團起訴史蒂文森一級謀殺罪。

史蒂文森2024年接受保守派媒體Newsmax訪問時，批評吉兒拜登，形容兩人離婚過程「爭執激烈」，稱她「刻薄」且「惡毒」。

