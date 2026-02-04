再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
西班牙總理桑傑士3日在杜拜舉行的2026年世界政府高峰會上發表演講。歐新社
西班牙總理桑傑士3日在杜拜舉行的2026年世界政府高峰會上發表演講。歐新社

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火；隨著歐洲對社群媒體態度日益轉趨強硬，西班牙近日提議限制青少年使用社群平台，桑傑士也點名批評馬斯克「放大假訊息」，馬斯克則再度發文，罵桑傑士是「法西斯暴君」。

桑傑士3日表示，西班牙政府正準備推出一系列措施，其中包括禁止16歲以下青少年使用社群媒體，並承諾保護兒童免於「數位蠻荒西部」的危害，同時要求科技公司對仇恨與有害內容負起責任。他形容，社群媒體已成為「失敗國度」，法律被忽視、犯罪被容忍，因此迫切需要採取行動。

他也指責馬斯克就政府上週讓約50萬名無證外籍人士與尋求庇護者取得合法身分一事，透過「X」平台「放大假訊息」，並點出馬斯克本人也是一名移民。馬斯克隨即在「X」發文回應，稱「骯髒的桑傑士是暴君，也是西班牙人民的叛徒」；約一個半小時後再度升高批評力道，發文指控「桑傑士才是真正的法西斯極權者」。

Alphabet旗下的Google、TikTok、Snapchat及Meta的代表，尚未立即回應媒體對西班牙擬議措施的詢問。

報導同時指出，AI生成內容近期爆炸性成長，外界對馬斯克旗下「Grok」AI聊天機器人被指生成未經同意、且涉及未成年人的性影像而引發公憤，進一步推升社會對此類網路內容風險的討論。桑傑士也表示，檢方將研究如何調查Grok，以及TikTok與Meta旗下Instagram，是否涉及可能的法律違規。

另外，法國警方近日突襲搜索「X」在巴黎的辦公室，以查明「X」演算法是否被用於干預法國政治；巴黎檢察官辦公室已傳喚馬斯克於4月到案說明。馬斯克則發文，批評「這是一場政治攻擊」。

馬斯克 社群媒體 西班牙
