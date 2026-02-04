美譴責南非驅逐以色列外交官 抨擊操弄怨懟政治
美國國務院發言人今天表示，美國譴責南非上週驅逐以色列最高外交官的決定，並稱南非此舉是將「怨懟政治」作為施政優先的一環。
路透社報導，國務院副發言人皮戈特（TommyPigott）在社群平台X發文表示：「僅因點出非洲民族議會（ANC）與哈瑪斯（Hamas）及其他反猶極端分子的關係，就將外交官驅逐出境，這是把怨懟政治置於南非及其公民福祉之上。」
南非駐美大使館尚未立即回應。
南非1月30日宣布以色列駐南非大使館最高外交官為「不受歡迎人物」（persona non grata），並下令其必須在72小時內離境。
南非指控該名外交官「嚴重違反外交規範與慣例」，其中包括侮辱南非總統。
以色列隨即回應，將南非派駐以色列的資深外交代表驅逐出境。
自南非2024年針對以色列襲擊加薩（Gaza）一事，向國際法院（ICJ）提起種族滅絕訴訟以來，以色列和南非的關係便陷入緊張。
