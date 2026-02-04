快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

專家：伊朗如拳賽末局選手 升高局勢恐面臨垮台

中央社／ 洛杉磯3日專電
華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）為戰略專家、地緣政治分析師，他分析伊朗政府在內外交迫下面臨嚴重的生存危機。（Wikistrat提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真　115年2月4日 中央通訊社
華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）為戰略專家、地緣政治分析師，他分析伊朗政府在內外交迫下面臨嚴重的生存危機。（Wikistrat提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真　115年2月4日 中央通訊社

美伊緊張局勢升高，地緣政治分析師凱斯勒接受中央社專訪，形容伊朗政權有如「拳擊手打到第12回合，已經體力透支、搖搖欲墜」，內外交迫下面臨嚴重生存危機；若進一步升高局勢，恐招致美方致命一擊。

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（OrenKesler）長期關注中東局勢，針對近期美國強化在波斯灣的軍事部署，伊朗核子議題陷入僵局，他向中央社記者分析，德黑蘭當局內外交迫，面臨1979年革命以來最嚴峻的生存危機。

凱斯勒分析，伊朗發展核武的最初目的是為了政權生存的「保險」，但在美國與以色列強力施壓下，這張保險單現在反而變成沉重負擔。

他指出，伊朗在缺乏經濟籌碼與談判空間下，雖試圖展現強硬，但實質上已陷入戰略死結（Deadlock）。

「像是一個在拳擊賽第12回合被打得站不穩的選手，明知再挨一拳就會倒下，卻還試圖放棄防守，出拳去尋求擊倒對手。」凱斯勒比喻，伊朗若誤判局勢，選擇升級衝突，恐將加速政權危機。

外界擔憂伊朗可能採取報復，凱斯勒直言，德黑蘭手中雖然還有牌，但「全都是壞牌」，幾乎都是高風險選項。

他列舉，伊朗僅剩的籌碼包括封鎖全球能源命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、攻擊沙烏地阿拉伯石油設施，或動用真主黨（Hezbollah）等代理人攻擊美軍基地。

他強調，這些都屬於極度升級的戰爭行為，在美軍已做好準備下，伊朗若貿然出手，將給予美方絕佳理由進行毀滅式打擊，可能危及政權存續。

凱斯勒指出，美軍具有明顯優勢下，伊朗僅能用無人機、快艇等游擊戰式的不對稱攻擊；加上伊朗的情報系統在西方的滲透下，幾乎難以隱藏，德黑蘭一舉一動沒有秘密可言，核子計畫無法暗中進行。這種無所遁形的狀態，大幅壓縮了伊朗的戰略空間。

伊朗正面臨「內憂外患」。凱斯勒指出，除了外部的軍事風險，在內部伊朗經濟受制裁重創，形同經歷「龍捲風式」摧殘，國庫空虛引發惡性通膨，加上抗議潮遭暴力鎮壓，政權支持度已跌至谷底。

凱斯勒指出，美國正試圖利用伊朗處於最脆弱時刻，加大政治與軍事壓力，形成一場他所稱的「完美風暴」。他分析，華府透過經濟制裁、軍事部署與外交談判多管齊下，迫使德黑蘭在核子議題上讓步。

凱斯勒形容，美國的策略如同「溫水煮青蛙」逐步升高壓力，使伊朗政權在不斷惡化的內外環境中，被迫在維持核子計畫與政權存續之間做出選擇。

伊朗 德黑蘭 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普：伊朗想談判 雙方將如期舉行會談

美軍：伊朗無人機接近美方航艦 已被戰機擊落

美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行

美伊敲定協商 油價震盪

相關新聞

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」：普亭已履約停火

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普日前證實，曾親自請求俄羅斯總統普亭，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭...

波灣戰雲密布！美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

波斯灣緊張局勢3日升高，美國海軍擊落一架朝航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）飛去的伊朗無人機，...

從資深顧問到「影子國務卿」，川普女婿庫許納的定位與角色

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

高市早苗太強…他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

日本眾議院選舉選情緊繃，日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，卻出現了一個極為罕見的例外，就是奈良第二選區。這個選區...

美國前第一夫人吉兒拜登前夫 涉嫌殺妻遭羈押

美國前第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）的第一任丈夫威廉史蒂文森（William Stevenson）被控在德拉瓦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。