泰國總理候選人四強對決 改革派納塔彭民意領先

泰國8日將舉行大選，主要政黨第一順位總理候選人納塔彭、阿努廷、艾比希及尤德查南出身背景迥異，代表不同政治路線。民調領先的納塔彭力拚國會過半自行組閣，但現任總理、泰自豪黨的阿努廷支持度緊追在後，為選戰增添不確定性。

●人民黨－納塔彭

38歲的納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）代表人民黨（People's Party）角逐總理大位。他是4個主要政黨中，年紀最輕的第一順位總理候選人。

納塔彭並非出自傳統政治家族。他畢業於朱拉隆功大學電腦工程學系，曾創辦軟體公司，過去擔任過兩屆眾議員。現在是人民黨黨魁。

納塔彭帶領的人民黨，是前進黨（Move ForwardParty）的繼承政黨，在這次大選秉持改革路線，獲得進步派與年輕人支持。

納塔彭被視為延續已遭解散的前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）的重要接班人。前進黨在2023年大選中，贏得最多國會席次，以黑馬之姿成為第一大黨，卻因保守派議員阻撓而未能組成政府，最終還因主張修改冒犯君主罪而遭解散。

然而，納塔彭作風較低調務實，與擁有龐大群眾魅力的皮塔相比，納塔彭較少以激情演說動員群眾，而是以闡述政策與強調制度改革，建立進步派的專業形象。

人民黨主張警察與司法改革和打貪。納塔彭曾表示，目前泰國遇到的挑戰在於「國家權力正被濫用」，因此須打破政府老舊文化，扭轉分裂局面及突破各部會間的障礙。

納塔彭及人民黨民調一路維持領先，在這次大選力拚國會席次過半，以達到自行組閣門檻。

不過，人民黨仍面臨若干挑戰。該黨去年因支持立場偏保守的泰自豪黨（Bhumjaithai Party），遭部分支持者質疑其改革立場是否動搖，因此，如何重新說服選民其改革承諾，將成為能否勝選的關鍵之一；同時，人民黨也須對抗其他政黨根深柢固的地方勢力，其動員能力可能左右選情。

●泰自豪黨－阿努廷

阿努廷（Anutin Charnvirakul）為現任總理，代表保守派的泰自豪黨角逐大選。他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求，強調由他續任總理能維持泰國政局穩定。

現年59歲的阿努廷去年與人民黨達成協議，在9月出任總理。該協議後來破裂，阿努廷12月中解散國會，使大選時程提前至今年2月。

阿努廷出身政商世家，從政經驗豐富。他大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇，之後加入泰愛泰黨（Thai Rak Thai Party），該黨是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立，阿努廷並先後擔任戴克辛政府的公共衛生部及商務部副部長。

2007年，泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁參政。他2012年重返政壇，成為泰自豪黨黨魁。

泰自豪黨長期依賴跨黨聯盟支持，顯示其政治穩定性不足，甚至有「政治變色龍」稱號。阿努廷政治手腕靈活，不僅借助黨創辦人尼溫（Newin Chidchob）的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守菁英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

阿努廷擁有華裔背景，立場較親中，他上任後積極推動中泰合作，並視中國為重要夥伴。不過該黨競選團隊曾表示，將持續在經貿、科技等領域與台灣保持友好。

作為泰國看守政府的領導人，阿努廷曝光率及知名度極高，民調支持率僅落後納塔彭，居於次位。但他過去曾主推大麻合法化而具有爭議，加上去年底泰國南部水災，因應對不當而飽受批評，都可能影響選情。

●為泰黨－尤德查南

46歲的尤德查南（Yodchanan Wongsawat）代表為泰黨角逐大選。他出身政治世家，是戴克辛的外甥，也是前總理頌猜（Somchai Wongsawat）與戴克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。

戴克辛家族20年來一直是泰國親軍方、親王室菁英的主要對手，這些菁英認為戴克辛的民粹路線威脅傳統社會秩序。

尤德查南2014年投入政治，曾在泰國北部戴克辛家族勢力核心的清邁競選國會議員，但因反對戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的抗議者封鎖投票所，法院隨後宣告該次選舉無效。

因政治經驗不足，選戰期間，尤德查南的執政能力受質疑。雖因戴克辛家族背景而提升知名度、擁有政黨基本盤支持，他的學術背景也有別於傳統政治人物，但家族爭議可能成為選戰包袱。

戴克辛是泰國重量級政治人物，也是泰國最富有的人之一，目前因其執政期間涉及貪污濫權案件，正服刑中。

尤德查南擁有美國德州大學阿靈頓分校（UTA）電機工程博士學位，目前在泰國馬奚杜大學（MahidolUniversity）生物醫學工程系任教。

根據他的個人履歷，尤德查南持有多項醫療設備專利，包括「腦控輪椅」與「腦波感測睡眠警示系統」。

尤德查南曾告訴中央社，台灣與泰國關係緊密，他在大學任教期間，學習許多台灣的經驗，如半導體、台灣科學園區模式和科技等。

●民主黨－艾比希

民主黨（Democrat）是泰國歷史最久的政黨，地方組織強大也保有傳統選區支持。該黨推派黨魁艾比希（Abhisit Vejjajiva）為第一順位總理候選人。民主黨立場較親王室，支持者多為城市中產階級。

61歲的艾比希是保守派重要人物，執政經驗豐富，曾在2008年至2011年出任總理，過去也當過政府發言人和總理辦公室部長。

艾比希2023年因大選失利而請辭黨魁，直至2025年才再度當選黨魁，並捲土重來決定參選，政見主打復甦泰國經濟。

泰國民主黨成立於1946年，曾多次執政。艾比希2010年擔任總理期間，因下令軍方鎮壓紅衫軍，造成多人傷亡，使他的形象備受爭議。

艾比希曾表示，下屆政府很可能是聯合政府，在這種情況下，若民主黨席位增加，將成為影響下屆政府走向的關鍵「變數」。