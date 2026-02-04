快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
社群平台X。路透
社群平台X。路透

法國檢察官今天搜查馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X巴黎辦公室，並傳喚馬斯克本人，這是針對涉嫌政治干預與深偽色情內容調查的一部分。X抨擊此為「政治化」的突擊行動。

在此之前，英國與歐盟已分別針對馬斯克的AI聊天機器人Grok生成女性及兒童性化深偽內容的問題展開調查。

法國當局今天對X在法國的辦公場所進行搜查，作為2025年1月啟動的調查的一部分。該調查最初針對X演算法涉嫌干預法國政治，如今也納入對Grok AI工具散播大屠殺否認言論及性深偽內容的調查。

歐盟警察機構歐洲刑警組織（Europol）表示，已派出一名分析師在現場為此次搜查提供支援。

X的全球政府事務團隊在平台上發文稱：「巴黎檢察官辦公室大肆宣傳此次突擊搜查——這清楚顯示，今天的行動是一場濫用執法權力的政治表演，目的在於達成非法的政治目標，而非推進正當的執法工作。」

「此次突擊搜查所依據的指控毫無根據，X堅決否認任何不當行為。」

巴黎檢察官辦公室表示，已向馬斯克及雅克里諾（Linda Yaccarino）發出通知，要求兩人於2026年4月20日在巴黎接受自願性訊問，身分為「在相關事件發生時X平台的實際與法定管理人」。

雅克里諾擔任X執行長兩年後，去年7月辭職。

馬斯克 X 巴黎
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 昇達科、華通等有望搶食大餅

馬斯克攻太空AI 傳產業者也能分杯羹

期貨商論壇／元晶期 坐擁題材

西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

相關新聞

再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火...

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」：普亭已履約停火

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普日前證實，曾親自請求俄羅斯總統普亭，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭...

從資深顧問到「影子國務卿」，川普女婿庫許納的定位與角色

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。