快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

聽新聞
0:00 / 0:00

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。路透
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。路透

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子身上的照片，以及想成為艾普斯坦「寵物」的電子郵件等爭議內容。每日郵報3日爆料，安德魯在夜深人靜時被趕出皇家莊園（Royal Lodge），開始在桑德令罕莊園（Sandringham Estate）過新生活。

據了解，安德魯被告知必須比原先預期更早離開皇家莊園，原因是兄長查理三世國王對針對他的指控日益感到憂慮。除最新一波與艾普斯坦相關的內幕於2日晚間曝光外，警方亦於3日宣布，將評估相關指控，即艾普斯坦曾將第二名女性運至英國，與這位前王子發生性關係。

知情人士透露，他是在「夜色掩護下」被車載往約212公里外的桑德令罕，並暫時住在伍德農舍（Wood Farm Cottage）；待翻修完成後，預計於4月初永久搬入隔壁的馬什農舍（Marsh Farm）。

內部人士表示，安德魯可能「偶爾」會再度現身溫莎，完成搬遷事宜，甚至可能再次騎馬。要將皇家莊園完全清空仍需「一些時間」，安德魯在接下來幾個月內，可能仍需不時返回該處短暫停留。一名消息人士說：「他現在將住在諾福克郡，但可能偶爾會回到溫莎。」

安德魯如今正面臨日益升高的壓力，要求他配合美國官員調查艾普斯坦的犯罪行為；消息人士指出，這既是「個人良心的問題」，也是他的公共責任。白金漢宮拒絕就美國司法部最新公布的檔案內容發表評論，但王室消息人士2日晚間表示，「是否提供證詞，現在是安德魯與他良心的問題」，並重申王室一向的原則是，凡掌握相關資訊者，都應「參與任何合法的調查，無論主題為何」。

美國副總統范斯3日接受每日郵報獨家專訪時，也加大對安德魯的施壓力道，表示將支持跨黨派努力，傳喚安德魯赴美國國會，就他與艾普斯坦的友情作證，但最終是否成案，仍將由國會共和黨團作出決定。范斯說：「我會讓他們來決定是否應該與安德魯王子談話。我當然對此持開放態度。但這是他們的決定，不是我的。」

美國 司法 安德魯王子 范斯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」

相關新聞

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」：普亭已履約停火

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普日前證實，曾親自請求俄羅斯總統普亭，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭...

波灣戰雲密布！美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

波斯灣緊張局勢3日升高，美國海軍擊落一架朝航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）飛去的伊朗無人機，...

從資深顧問到「影子國務卿」，川普女婿庫許納的定位與角色

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

高市早苗太強…他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

日本眾議院選舉選情緊繃，日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，卻出現了一個極為罕見的例外，就是奈良第二選區。這個選區...

瘦瘦針真的能停嗎？名主持人歐普拉：用了就註定一輩子

減肥藥、瘦瘦針如週纖達，被視為快速瘦身解方，卻正引發一個更棘手的問題：一停藥，真的守得住嗎？研究與臨床觀察顯示，停用後食慾反撲、基礎代謝率下降，復胖風險急升，即使高度自律、每天長時間運動，也未必成功。醫師坦言，能在不再用藥、未做減重手術下長期維持成果者，少之又少。這究竟是意志力的考驗，還是一條註定長期付費的瘦身路？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。