想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子身上的照片，以及想成為艾普斯坦「寵物」的電子郵件等爭議內容。每日郵報3日爆料，安德魯在夜深人靜時被趕出皇家莊園（Royal Lodge），開始在桑德令罕莊園（Sandringham Estate）過新生活。

據了解，安德魯被告知必須比原先預期更早離開皇家莊園，原因是兄長查理三世國王對針對他的指控日益感到憂慮。除最新一波與艾普斯坦相關的內幕於2日晚間曝光外，警方亦於3日宣布，將評估相關指控，即艾普斯坦曾將第二名女性運至英國，與這位前王子發生性關係。

知情人士透露，他是在「夜色掩護下」被車載往約212公里外的桑德令罕，並暫時住在伍德農舍（Wood Farm Cottage）；待翻修完成後，預計於4月初永久搬入隔壁的馬什農舍（Marsh Farm）。

內部人士表示，安德魯可能「偶爾」會再度現身溫莎，完成搬遷事宜，甚至可能再次騎馬。要將皇家莊園完全清空仍需「一些時間」，安德魯在接下來幾個月內，可能仍需不時返回該處短暫停留。一名消息人士說：「他現在將住在諾福克郡，但可能偶爾會回到溫莎。」

安德魯如今正面臨日益升高的壓力，要求他配合美國官員調查艾普斯坦的犯罪行為；消息人士指出，這既是「個人良心的問題」，也是他的公共責任。白金漢宮拒絕就美國司法部最新公布的檔案內容發表評論，但王室消息人士2日晚間表示，「是否提供證詞，現在是安德魯與他良心的問題」，並重申王室一向的原則是，凡掌握相關資訊者，都應「參與任何合法的調查，無論主題為何」。

美國副總統范斯3日接受每日郵報獨家專訪時，也加大對安德魯的施壓力道，表示將支持跨黨派努力，傳喚安德魯赴美國國會，就他與艾普斯坦的友情作證，但最終是否成案，仍將由國會共和黨團作出決定。范斯說：「我會讓他們來決定是否應該與安德魯王子談話。我當然對此持開放態度。但這是他們的決定，不是我的。」