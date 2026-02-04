中國駭客升高全球攻擊 台灣首當其衝、韓國亦在列

快訊

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
駭客示意圖。 圖／ingimage
「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，全球由國家支持的駭客組織中，中國境內團體被發現數量最多。由於中國駭客團體數量遙遙領先，中國的網路威脅正逐漸成為長期及結構性問題，而非一時現象。這些攻擊手法也日益進化，不再僅限資料竊取，而是轉向對國家關鍵網路進行長期滲透，迫使各國提高警戒。

● 中國駭客行動從「量的擴張」轉為「戰略性威脅」

資安公司Forescout旗下Vedere Labs近日發布「2025年威脅總覽」（2025 Threat Roundup）報告指出，截至去年，中國擁有全球最多由國家支持的駭客組織，一共有210個，為俄羅斯112個的兩倍左右、伊朗55個的四倍。中國、俄羅斯與伊朗合計占全球由國家支持威脅組織的45%，中國排名居首。

這些數據並非攻擊次數，而是Forescout追蹤的「獨立行為者組織」數量。報告指出，2025年間，這些組織攻擊目標遍及全球178個國家，其中政府、金融與電信產業成為主要目標。無論在組織數量或活動範圍方面，中國的網路能力都呈現結構性擴張。

來自中國的網路攻擊強度，在台灣表現得尤為明顯。國安局今年1月發布的「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，截至2025年，針對台灣政府基礎設施網路攻擊，平均每天達263萬次。這比2023年開始統計數據增加113%，也較2024年增加6%。

國安局表示，中國駭客組織結合軟硬體弱點利用、分散式阻斷服務（DDoS）、社交工程及供應鏈攻擊，鎖定台灣政府與關鍵基礎設施。特別是自2025年下半年起，攻擊模式已從單純的資料竊取，轉向能源、醫院、金融等國家關鍵基礎設施。由於政治與軍事緊張升高之際，往往與攻擊強度激增一致，分析人士認為，網路攻擊實際上已成為一種施壓手段。

● 結合匿蹤與人工智慧（AI）攻擊擴散　韓國亦是目標

資安產業指出，中國的駭侵風險關鍵在於「質的演進」。與中國有關的駭客組織正強化所謂的「預先部署（pre-positioning）」策略，放棄短期破壞或金錢掠奪，轉而潛伏在電力、通訊等核心系統中，以便在未來衝突或危機發生時立即啟動，其關鍵在於長期維持存取權限、低調潛伏。

AI自動化攻擊也正迅速與此結合。Vedere Labs指出，AI已負責相當比例的偵察、漏洞掃描與資料外流，大幅擴張攻擊速度與規模。攻擊者同時搭配「就地取材（living off the land）」技術，以及透過常用軟體進行的供應鏈攻擊，使得偵測與回應難度進一步升高。

這類長期匿蹤攻擊在韓國也已造成實際損害。韓國公務員使用的政府工作流程管理平台「Onnara系統」，事後被發現自2022年9月至2025年7月期間，約三年時間遭駭而未被察覺。根據韓國國家情報院（NIS）調查，駭客竊取公務員的政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）憑證與密碼，偽裝成合法使用者，進入政府行政網路。

雖然攻擊背後的主導國家未被最終確認，但發現有將韓文翻譯成中文的紀錄，以及嘗試侵入台灣的跡象，這增加了與中國有關的可能性。另一起2023年案件中，被認為與中國有關的駭客組織非法入侵國家衛星通訊網路，並企圖進一步滲透政府行政網路，所幸即時發現。

國家情報院先前披露內部分析指出，儘管2022至2024年期間，針對韓國由國家支持駭侵的數量以北韓占比最高，但若依攻擊手法嚴重性重新分類，來自中國的威脅占比超過20%。

亞洲大學（Ajou University）資安學系教授朴春植（Park Chun-sik,音譯）表示：「國與國之間的網路攻擊已成為現代戰爭的重要手段，但基於外交因素，多數國家不會公開其攻擊能力，而是同時進行攻防行動。」

他說：「與核武不同，網路攻擊幾乎不存在於任何國際條約或具約束力的機制，以加限制…在這樣的結構下，各國別無選擇，只能建立同時涵蓋攻防的網路能力；韓國必須在提升民間防禦能力之際，同時系統性地累積國家級網路戰應對能力。」

