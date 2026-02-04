快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

中國記者劉虎揭官員涉貪被捕 無國界記者組織譴責

中央社／ 北京3日綜合外電報導

中國知名調查記者劉虎在發表一篇指控地方官員貪腐的文章後遭到拘留，無國界記者組織今天發表聲明譴責，表示任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。

法新社報導，10多年前，劉虎因揭發中國共產黨與政府高層的貪腐行為而廣為人知。

成都警方昨天晚間表示，兩名男子分別為50歲的劉姓男子與34歲的巫姓男子，因涉嫌「誣告陷害罪」與「非法經營罪」立案調查。警方聲明指出，他們已被採取「刑事強制措施」，這是中國用來指稱拘留的委婉說法。

雖然警方僅公布姓氏，多家中國媒體與無國界記者組織（Reporters Without Borders）確認，這兩人分別是劉虎與另一名記者巫英蛟。

無國界記者組織駐台北倡議經理白奧蘭（AleksandraBielakowska）在給法新社的聲明中表示：「此案凸顯了中國對獨立報導的環境已變得何等嚴苛且充滿敵意。」

她補充說：「任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。」

劉虎與巫英蛟最近在網路上刊登一篇文章，指控四川省蒲江縣委書記蒲發友與其他縣府官員貪腐。這篇題為「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章，已在與劉虎有關的微信公眾號上消失。

劉虎曾於2013年因涉嫌誹謗被逮捕，但相關指控隨後遭撤銷。

根據無國界記者組織，在180個國家中，中國在新聞自由指數（Press Freedom Index）排名第178名，也是當今全球關押記者人數最多的國家。

白奧蘭說：「在習近平領導下，對資訊的管控已收緊到近乎極權的程度，獨立記者被視為對國家的威脅。」

無國界記者 微信 新聞自由
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

中國媒體人劉虎被成都警方立案 涉誣告與非法經營

疑揭露縣委書記不良行徑 前中國大陸調查記者劉虎失聯

相關新聞

淫魔艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴

再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火...

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東...

英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

英國保守黨領袖巴登諾克在下議院批評首相施凱爾對中採取「軟弱且短視」的作法，並說施凱爾日前的訪中行程除了帶回「Labubu...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。