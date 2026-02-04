快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

川普：伊朗想談判 雙方將如期舉行會談

中央社／ 華盛頓3日專電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統川普表示，雙方本週仍將進行談判，「他們希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。

外電報導，美軍一架F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落一架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（FoxNews），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍晚與伊朗會談，這些會談仍按原定計畫進行」。

川普下午在白宮橢圓形辦公室回應媒體詢問時表示，美國預計本週和伊朗進行的談判仍將進行，「他們希望能有所作為，我們也會看看是否能做些什麼」。

川普說，「他們（伊朗）想進行談判」。被問及會談地點時，他不願透露，僅表示，不只有一場會議。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國F-35C匿蹤戰機擊落一架「來勢洶洶」接近美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。

霍金斯（Tim Hawkins）也說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

路透社報導，伊朗與美國官員2日透露，雙方6日將在土耳其恢復核子談判。川普示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。

美國航空 伊朗 美軍 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

川普宣布翻修甘迺迪藝術中心 擬閉館2年

相關新聞

波灣戰雲密布！美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

波斯灣緊張局勢3日升高，美國海軍擊落一架朝航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）飛去的伊朗無人機，...

與美會談 伊朗願暫停核計畫

美國總統川普二日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述三名現任官員說法報導，兩國資深官員將於六日在土耳其伊斯坦堡會...

歐洲也有老師權威崩解危機 家長別再用「愛」幫倒忙

很多中年父母都有這種煩惱：孩子在學校不聽話，老師好像管不住，回家還得自己熬到半夜，到底誰在教孩子？法國教育部統計顯示，法國中學校長58%認為校方與家長關係惡化，每4名校長有1人感覺家長不尊重；55%國中教師自認不受學生敬重。老師權威被父母跟孩子一起削弱，相關投訴2025年暴增25%。歐洲的經驗告訴我們，過度保護孩子，看似在幫忙，實際上可能讓整個教育系統出問題。台灣的父母是不是也在不知不覺中做一樣的事？訂閱後看完整篇，了解歐洲怎麼發生，我們該怎麼調整才不會害到孩子。

高市早苗太強…他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

日本眾議院選舉選情緊繃，日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，卻出現了一個極為罕見的例外，就是奈良第二選區。這個選區...

美國將退出…WHO經費大縮水 裁撤人力

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，隨著美國即將退出，2025年世衛經費大幅減少，但這反而讓世衛有機會精簡組織，並聚...

俄軍持續攻擊烏克蘭 北約秘書長訪基輔期間警報大作

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天訪問烏克蘭首都基輔期間，法新社記者聽見基輔發布空襲警報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。