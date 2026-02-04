挪威史上最大軍購 韓製飛彈進駐北極防禦俄羅斯

快訊

中央社／ 赫爾辛基4日專電

挪威政府斥資約新台幣570億元，向南韓購入遠程飛彈系統並部署在北極，射程達500公里，涵蓋俄羅斯境內軍事據點。芬蘭國防委員會表達高度肯定，強調此武器系統有效強化北歐集體防禦實力。

挪威國防部長桑維克（Tore O. Sandvik）在政府聲明中指出，這筆總額190億挪威克朗（約新台幣570億元）的採購案，向韓華航太（Hanwha Aerospace）購入「天橆」（Chunmoo）系統，是陸軍史上最大規模的軍購。內容涵蓋16套機動發射裝置、多種射程彈藥，以及後勤與訓練支援。

桑維克強調，其優異的火力可在短時間內發射大量精密彈藥，遠程精準武器的最大作用在於嚇阻；必要時能深入敵方領土打擊目標，大幅提升陸軍作戰能力。

挪威將此系統命名為「岡格尼爾」（Gungnir），取自北歐神話中百發百中的神矛，陸軍參謀長勒維克（Lars Lervik）向挪威廣播公司（NRK）透露，新武器預計2028年分批交付，能與F-35戰機及潛艦協同作戰，

新飛彈營將設於挪威北部的巴杜弗斯（Bardufoss），距離芬蘭邊境不到100公里，營區規模約750人。若從當地發射，飛彈射程可涵蓋俄軍駐紮的佩琴加地區；亦可打擊俄羅斯北方艦隊總部所在地北莫爾斯克（Severomorsk），僅須將發射器移至東側陣地。

巴杜市（Bardu）市長海姆達爾（Toralf Heimdal）認為，首度在極地環境操作重裝備，對後勤維護極具挑戰性。軍方需建立在地維護與研發能力。

芬蘭國會國防委員會主席奧托（Heikki Autto）接受芬蘭廣播公司（Yle）訪問時，表達肯定這項軍購，認為將成為北方抵禦俄羅斯的重要屏障。

奧托指出，挪威將參與芬蘭的北約前沿部隊（FLF），未來演習中可望見到這套新飛彈系統；然而他也提醒，拉普蘭地區的路面恐無法負荷如此重型裝備，芬蘭必須盡快提升道路品質。

