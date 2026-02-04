紐時：習近平因偏執整肅軍方 美情資未指張又俠間諜

「紐約時報」引述不具名美國現任與前任官員的分析報導，中國領導人習近平可能因為偏執與恐懼，大規模對軍方展開肅清行動；美方情資並未顯示北京內部散播張又俠是美國間諜的說法。

中共中央軍委副主席張又俠因嚴重違紀違法被中共立案調查。紐約時報（New York Times）報導，美國官員試圖在晦暗局勢中爬梳北京菁英政治的現實，瞭解為何中國領導人如此下手。

匿名官員們說，就如同美國總統川普（DonaldTrump），中國國家主席習近平的決策影響廣泛，衝擊全球經濟，掌控地表最強部隊，美國政府掌握他的個人狀態極為重要。

多名現任與前任美國官員表示，習近平近期對內行動背後原因不明，可能單純基於個人偏執多疑，對抗挑戰者捍衛權力，直接處理解放軍高層貪腐問題。

官員們說：「美國情資人員近年評估認為，習近平的偏執已達極端程度。」

紐時2日大篇幅統計，72歲的習近平自2012年就任國家主席，已移除6名中央軍委會成員，拔除30名統領軍區及負責特別任務的將官。

報導提到，德國政治學者德薩斯（Marcel Dirsus）指出，相對於公開示威者或異議人士，獨裁者身邊的人才是權力最大威脅。長期處於風險的獨裁者一定得偏執，同圈中人不講真話，難辨忠貞與謊言。

他說，極權體系下，軍事領導者常遭肅清，因此擔任將領不是好事。如有戰功獲下屬愛戴，會形成另一個權力重心，讓獨裁者感到威脅；如果表現不佳，同樣會令高層不悅。

前中央情報局（CIA）分析師卡佛（John Culver）認為，偏執通常是領導者的特質而非瑕疵，如果不肅清權力機構內資深者，新領導將無法長期掌權或建立威望。

華爾街日報（Wall Street Journal）早前報導張又俠可能向美國洩漏核武資訊。現任及前任美國官員向紐時表示，不清楚張又俠是否真具情報價值或曾向美國遞交中國的核子資訊；美方情資並未顯示北京高官圈散播張又俠是美國間諜的說法。

中國駐美使館發言人劉鵬宇回應紐時報導表示，中共中央對兩名涉及嚴重違紀違法的將領立案調查，反映懲治貪腐零容忍的態度。