美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行
美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。
法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍後與伊朗舉行會談，這些會談仍按原定計畫進行。」
美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。
霍金斯（Tim Hawkins）補充說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。
