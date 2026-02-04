美軍：伊朗無人機接近美方航艦 已被戰機擊落

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。

霍金斯（Tim Hawkins）在聲明中說，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群配備的F-35C匿蹤戰機為了自我防衛和保護航艦與艦上人員，「擊落這架伊朗無人機」。

他補充說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

這起事件發生之際，外交官員正設法安排伊朗與美國進行核協議談判；美國總統川普（Donald Trump）示警說，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。

