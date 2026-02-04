美國將退出…WHO經費大縮水 裁撤人力

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，隨著美國即將退出，2025年世衛經費大幅減少，但這反而讓世衛有機會精簡組織，並聚焦核心任務。

譚德塞在世衛執行委員會的年度會議上說，2025年無疑是世衛史上最艱難的年頭之一，許多捐助國家都緊縮開支，然而「儘管過去一年我們面臨重大危機，但我們也將之視為一個機會，可讓世衛精簡化，能更專注於核心使命」；「經費大幅減少，讓我們別無選擇，只能縮編人力。」世衛執委會年度會議於2至7日舉行，會中將討論美國與阿根廷的退會。

美國過去一直是世衛的最大捐助國，但在川普主政下美國對外援助預算遭大砍，川普並在2025年重返白宮的首日便發文通知世衛，美國將於一年後退會。

譚德塞上周表示，已裁撤1,241個職位，同時有1,162名員工將退休、自願提前退休、或調任其他機構、或是另謀高就。他表示，世衛的重組工作已經接近完成。

美國自1948年加入世衛起便保留退出權力，但須提前一年通知，而且必須「繳清當年度會費」。

如今美國所通知的退會期限已到，法新社報導，至目前為止美國尚未繳納2024和2025年的會費，拖欠金額約2億6,000萬美元。