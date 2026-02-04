聽新聞
艾普斯坦檔案曝光 提及川普3.8萬次

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國總統川普二日在白宮橢圓辦公室發表講話。（美聯社）
美國司法部上月卅日公布新一批約三百萬頁的淫魔富豪艾普斯坦檔案，這些文件充斥美國總統川普的名字，儘管他一再淡化他曾是艾普斯坦在二○○○年代初期的密友。紐約時報指出，在電郵、政府文件、影片和其他紀錄中，超過五千三百個檔案逾三萬八千次提及川普、他的妻子、佛州海湖莊園及其他川普相關詞語。

紐時報導，這些文件中沒有任何川普和艾普斯坦的直接通信記錄，許多提及川普的內容都是新聞報導和公開資料，這些資料曾出現在艾普斯坦的電郵中。有少數文件可以追溯到二○○○年代初期，當時兩人還是朋友。

一些新檔案其實是司法部或眾院監督委員會去年底釋出文件的重複版本。這些檔案顯示，即使在川普與艾普斯坦的關係結束後，艾普斯坦仍高度關注川普，包括試圖將川普成功踏入政界轉化為自己的籌碼。

一封電郵顯示，艾普斯坦二○一一年曾考慮是否要重新聯絡川普，這封寄給一名私家偵探的電郵中寫道，他想就吉佛瑞（Virginia Giuffre）一事與川普談談。吉佛瑞是艾普斯坦最知名的受害者之一，她聲稱自己在海湖莊園工作時被引誘進入艾普斯坦的圈套，於二○二五年自殺身亡。

部分文件來自聯調局（ＦＢＩ），其中十幾則線索是透過ＦＢＩ的「國家威脅行動中心」提交，有些線索指控川普與艾普斯坦涉及性侵行為，ＦＢＩ官員去年夏天將這些線索彙整成一份摘要，該摘要包含在卅日釋出的檔案中，但摘要並未提供佐證資料，其中一份二○一九年九月的訪談手寫筆記，當時約為艾普斯坦身亡一個月後，記載一名受害者回憶她曾被載往海湖莊園與川普會面，當時艾普斯坦對川普說：「這個不錯吧？」但筆記並未暗示川普有任何不當行為。

白宮發言人拒絕評論文件，只引用川普先前說法，稱這些檔案「為我洗清不法行為的嫌疑」。

