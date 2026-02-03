俄軍持續攻擊烏克蘭 北約秘書長訪基輔期間警報大作

快訊

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。圖／法新社
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天訪問烏克蘭首都基輔期間，法新社記者聽見基輔發布空襲警報，示警可能遭遇俄羅斯飛彈攻擊。

法新社報導，烏克蘭空軍表示，當地面臨「彈道（飛彈）威脅」。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）今天報導，根據烏國空軍的說法，俄羅斯昨夜以71枚飛彈及450架無人機攻擊烏克蘭，其中包括近300架見證者（Shahed）無人機。

報導指出，這是俄軍這個冬天發射最多飛彈的單一攻擊。

這波攻擊導致數十萬人的暖氣與電力中斷，而當地目前氣溫低於攝氏零下20度。

