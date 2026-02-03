快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
北約秘書長呂特。圖／路透
北約秘書長呂特。圖／路透

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯稍早於夜間對烏發動大規模攻勢，顯示莫斯科並未認真尋求和平。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他官員，俄羅斯夜間向烏克蘭發射70多枚飛彈及450架無人機，造成基輔逾千家戶斷暖。

法新社報導，呂特（Mark Rutte）在烏克蘭國會演講時說道：「俄羅斯昨晚那樣的襲擊，並未展現追求和平的認真態度。」

路透社報導，呂特也談到要達成俄烏終戰和平協議，勢必得做出艱難抉擇。

他還提到，「烏克蘭優先需求清單」（PURL）武器採購計畫目前供應烏軍約9成的防空飛彈。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據烏克蘭總統府，呂特與澤倫斯基一同在基輔的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）悼念陣亡烏軍將士，並敬獻追思蠟燭。

烏克蘭和俄羅斯準備本週召開另一輪會談，以終結俄軍全面侵略烏克蘭的戰爭。烏克蘭、美國及俄羅斯代表預定本月4日至5日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比會晤。

此外，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）的發言人畢紐（Paula Pinho）今天宣布，俄烏戰爭本月將滿4年之際，范德賴恩也將訪問烏克蘭。

畢紐告訴記者：「這將再次展現歐盟對烏克蘭的支持，以及我們面對俄羅斯持續侵略行徑的決心與團結。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄70多枚飛彈、450架無人機襲烏 基輔逾千家戶斷暖

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件百分之百準備就緒

澤倫斯基演說 點名台灣零件助俄製造飛彈

相關新聞

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。卡貝友在委內瑞拉國內勢力強大，他與女兒...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯稍早於夜間對烏...

法媒：美國破冰船數不如中俄 插足北極須靠芬蘭補短

美國總統川普執意取得格陵蘭島控制權，但法國媒體指出，美國缺乏極地船隊，為了在北極地區趕上俄羅斯與中國，必須仰賴芬蘭打造的...

西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

西班牙總理桑傑士今天指出，西班牙計劃禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，這些平台將得實施年齡驗證機制，他另外也宣布了其他...

法國當局突搜X平台巴黎辦公室 調查多項違法指控

法國巴黎檢察官辦公室表示，警方今天突搜億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X在巴黎的辦公室，檢方已傳喚馬斯克於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。