委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。卡貝友在委內瑞拉國內勢力強大，他與女兒都遭到美國制裁。

法新社報導，自長期執政的前總統馬杜洛（NicolasMaduro）被美國推翻以來，羅德里格斯（DelcyRodriguez）一直在美國方面對她的要求與自身支持者之間求取微妙平衡。

羅德里格斯在通訊軟體Telegram發布最新內閣改組消息表示，卡貝友（Diosdado Cabello）之女丹妮耶拉·卡貝友（Daniella Cabello）將出任觀光部長。

美國政府懸賞2500萬美元（約新台幣7億8920萬元）緝捕卡貝友，他的女兒也因支持馬杜洛2024年備受爭議的連任成功說法及隨後鎮壓抗議的行動，遭到美國財政部制裁。

丹妮耶拉·卡貝友2024年獲馬杜洛任命，負責委內瑞拉出口及觀光推廣相關事務。

卡貝友普遍被視為委內瑞拉第2號人物，地位僅次於馬杜洛，他對羅德里格斯政府的支持也被認為至關重要。

卡貝友同時也是執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）的秘書長。

馬杜洛在美軍上月發起的致命行動中遭推翻，隨後被押送至紐約面對毒品相關指控的審判。羅德里格斯接掌政權後，卡貝友承諾警方會支持她。

儘管羅德里格斯曾是馬杜洛的堅定盟友及副總統，美國總統川普（Donald Trump）仍表示，只要她遵循華府的政策，尤其是在石油方面，美方願與羅德里格斯合作。