快訊

高慧君家中突暈倒撞地！臉部3處骨折「記憶斷片」 1部位無法治

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。路透社
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。路透社

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。卡貝友在委內瑞拉國內勢力強大，他與女兒都遭到美國制裁。

法新社報導，自長期執政的前總統馬杜洛（NicolasMaduro）被美國推翻以來，羅德里格斯（DelcyRodriguez）一直在美國方面對她的要求與自身支持者之間求取微妙平衡。

羅德里格斯在通訊軟體Telegram發布最新內閣改組消息表示，卡貝友（Diosdado Cabello）之女丹妮耶拉·卡貝友（Daniella Cabello）將出任觀光部長。

美國政府懸賞2500萬美元（約新台幣7億8920萬元）緝捕卡貝友，他的女兒也因支持馬杜洛2024年備受爭議的連任成功說法及隨後鎮壓抗議的行動，遭到美國財政部制裁。

丹妮耶拉·卡貝友2024年獲馬杜洛任命，負責委內瑞拉出口及觀光推廣相關事務。

卡貝友普遍被視為委內瑞拉第2號人物，地位僅次於馬杜洛，他對羅德里格斯政府的支持也被認為至關重要。

卡貝友同時也是執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）的秘書長。

馬杜洛在美軍上月發起的致命行動中遭推翻，隨後被押送至紐約面對毒品相關指控的審判。羅德里格斯接掌政權後，卡貝友承諾警方會支持她。

儘管羅德里格斯曾是馬杜洛的堅定盟友及副總統，美國總統川普（Donald Trump）仍表示，只要她遵循華府的政策，尤其是在石油方面，美方願與羅德里格斯合作。

馬杜洛 美國 委內瑞拉

延伸閱讀

委內瑞拉外交讓步特赦數百政治犯 被關押美國人全獲釋

美使團代表杜古抵委內瑞拉 雙方關係回溫

美捕馬杜洛後首聽證 魯比歐：無進一步軍事計畫

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

相關新聞

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。卡貝友在委內瑞拉國內勢力強大，他與女兒...

法媒：美國破冰船數不如中俄 插足北極須靠芬蘭補短

美國總統川普執意取得格陵蘭島控制權，但法國媒體指出，美國缺乏極地船隊，為了在北極地區趕上俄羅斯與中國，必須仰賴芬蘭打造的...

西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

西班牙總理桑傑士今天指出，西班牙計劃禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，這些平台將得實施年齡驗證機制，他另外也宣布了其他...

法國當局突搜X平台巴黎辦公室 調查多項違法指控

法國巴黎檢察官辦公室表示，警方今天突搜億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X在巴黎的辦公室，檢方已傳喚馬斯克於...

俄70多枚飛彈、450架無人機襲烏 基輔逾千家戶斷暖

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，比起和談，俄羅斯更重視加強攻擊，昨夜以70多枚飛彈及450架無人機攻擊烏克蘭。時值氣溫接近攝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。