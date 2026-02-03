西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

快訊

中央社／ 馬德里3日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）。 歐新社
西班牙總理桑傑士今天指出，西班牙計劃禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，這些平台將得實施年齡驗證機制，他另外也宣布了其他幾項旨在確保安全數位環境的措施。

路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）領導的左翼執政聯盟一再批評社群媒體充斥仇恨言論、色情內容及惡意假訊息，認為這對年輕人造成負面影響。

桑傑士在杜拜的世界政府峰會（World GovernmentSummit）發表演說時談到：「我們的孩子暴露於他們不應獨自探索的空間…我們不會再接受這樣的狀況。」他呼籲其他歐洲國家跟進採取類似的保護措施。

澳洲去年12月成為全球首個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，引起英國、法國等其他考慮採取類似年齡限制措施的國家密切關注。

桑傑士表示，西班牙已與另外5個歐洲國家組成「數位意願聯盟」（Coalition of the DigitallyWilling），以協調並執行跨境監管。根據他的說法，該聯盟未來幾天將召開首場會議。

桑傑士還提到，西班牙下週將提出法案，要求社群媒體高層為非法及仇恨言論內容負起責任，並將操縱演算法、擴散非法內容定為刑事犯罪。

他提議的措施包括建立追蹤網路仇恨言論的系統，並要求社群平台導入年齡驗證機制。

他說，政府最快下週就會著手推動相關立法程序。

桑傑士補充道，檢方也將研議如何調查美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的Grok，以及TikTok和Instagram可能涉及的違法行為。

