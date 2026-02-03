法國當局突搜X平台巴黎辦公室 調查多項違法指控

快訊

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
法國巴黎檢察官辦公室表示，警方今天突搜億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X在巴黎的辦公室，檢方已傳喚馬斯克於4月到案說明。路透
法國巴黎檢察官辦公室表示，警方今天突搜億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X在巴黎的辦公室，檢方已傳喚馬斯克於4月到案說明。

法國當局去年1月展開調查，以查明X平台演算法是否被用於干預法國政治，這次突搜是相關調查的一部分，歐洲刑警組織（Europol）協助了突搜行動。

馬斯克曾經是美國總統川普的政治盟友，曾指控歐洲各國政府打壓言論自由，並公開支持一些歐洲極右派政黨。

巴黎檢方辦公室在聲明中指出，在收到關於X平台人工智慧（AI）聊天機器人Grok運作的申訴後，檢方正擴大調查範圍。

法國檢方調查如今也將涵蓋以下指控，涉嫌共謀持有並傳播兒童色情影像、利用色情露骨深偽技術（Deepfakes）侵犯肖像權及其他潛在罪行。

巴黎檢方辦公室表示，已傳喚馬斯克及前X平台執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）出席4月聽證會配合調查。

