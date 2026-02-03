Switch 2熱銷拉抬任天堂獲利 全年銷量衝1900萬台

快訊

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本任天堂今天公布，受旗下Switch 2遊戲主機銷售強勁帶動，公司季度獲利年增23%。公司還說，雖然記憶體晶片價格飆漲，目前對本財政年度營運尚未帶來重大衝擊。

路透社報導，這家「超級瑪利歐」（Super Mario）遊戲開發商也維持全年獲利與硬體銷售預測不變，預估Switch 2全年銷量將達到1900萬台。

截至去年12月底的9個月期間，包括年底購物旺季在內，任天堂共售出1740萬台Switch 2這款兼具家用與攜帶功能的遊戲機。

法新社報導，Switch 2於去年夏天上市，因吸引大量粉絲搶購，成為全球銷售速度最快的遊戲主機。

這家總部位於京都的遊戲公司，於2025年年中推出Switch 2，作為廣受歡迎Switch的後繼機種。投資者持續關注其強勁初期銷量能否持續。

隨著人工智慧投資熱潮帶動，電子硬體製造商正面臨記憶體晶片價格大幅上漲的局面。

任天堂總裁古川俊太郎於法說會上表示，晶片價格飆升目前尚未對今年度業績造成顯著影響，但若這波漲勢超出預期並持續較長時間，公司獲利恐將面臨壓力。

