俄70多枚飛彈、450架無人機襲烏 基輔逾千家戶斷暖
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，比起和談，俄羅斯更重視加強攻擊，昨夜以70多枚飛彈及450架無人機攻擊烏克蘭。時值氣溫接近攝氏零下20度，烏國首都基輔卻有逾1000家戶斷暖。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體寫道：「對俄羅斯來說，趁著嚴寒冬日讓民眾驚恐不安，比轉向外交談判更為重要。」
他補充道，俄軍以「總共超過70枚飛彈及450架攻擊型無人機」發動攻勢。
根據其他烏克蘭官員的說法，俄羅斯今晨恢復攻擊烏克蘭能源基礎設施，導致基輔超過1000棟住宅失去供暖。
負責重建事務的官員庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群媒體表示：「基輔因為這波攻擊，超過1100個家戶失去供暖。」
他並指出，俄羅斯攻擊全國的「住宅、供暖及百姓基本生活所需」。
