伊朗國營媒體：德黑蘭市集發生大火 原因不明
伊朗國營媒體報導，首都德黑蘭西部一處市集今天發生大火，目前起火原因尚不明朗。
法新社報導，德黑蘭緊急服務單位行動指揮官貝尼亞（Mohammad Behnia）表示，這場火災「目前為止並未造成人員受傷」。
國營電視台引述德黑蘭消防隊發言人馬勒基（JalalMaleki）的說法報導，起火位置在德黑蘭西部賈納特阿巴德區（Jannat Abad）一處市場，該地區有許多攤位和商店。
他說：「火災覆蓋面積廣，德黑蘭多個地點都看得見。」
國營電視台報導，消防單位已立即派員趕赴現場，設法控制火勢。
相關畫面顯示，現場黑煙滾滾，升上高空，並籠罩周邊地區。
