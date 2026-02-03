南海設2個月演習區引中方反彈 菲：依自身權利行事

快訊

中央社／ 馬尼拉3日專電

菲律賓軍方今天證實，近日在南海劃設軍事演習區，時間長達2個月；面對中方的抗議，馬尼拉強調依據國際法與自身權利行事，不會成為南海「侵略方」。

北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）於1月23日披露，菲律賓發布飛航公告（NOTAM），從1月21日晚間11時至3月31日早上9時，在南海空域劃設一塊軍事演習區，圖片顯示，位置是在黃岩島（又稱民主礁）一帶。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上證實，相關演習與空域管理措施屬例行程序，且已事先與盟友協調，活動範圍完全位於菲律賓海域，距離中國本土超過600海里，未違反任何國際法規定。

崔尼代說明，此次發布的飛航公告屬於「時間框架」形式，菲律賓軍方與盟友在這段期間進行一系列活動，而非單一演習；由於時間跨度較長，因此選擇作一次性宣布，免於反覆發布通知。

菲律賓軍方與美國印太司令部（USINDOPACOM）才剛於1月25日至26日，在飛航公告涵蓋的區域，完成今年首次的「海事合作活動」（MCA）聯合巡航演訓。

他表示，演習細節仍在持續規劃中，若後續涉及實彈射擊，將另行發布禁飛禁航區，範圍依演習性質及使用武器類型而定。

對於是否有特別知會中國，崔尼代回應，飛航公告是針對所有經過相關區域的飛機與船舶所發，不論國籍。

中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬1月31日指責菲律賓在南海劃設軍事演習區，嚴重侵害中國主權和海洋權益，已提出嚴正交涉。同時，人民解放軍已於1月31日派出軍機飛越這片區域，展現管轄權。

崔尼代回應，已預期中方會提出抗議。他提到，北京長期對菲律賓在自家海域進行的合法活動提出抗議，此次演習與空域管制措施屬正當訓練需要，菲方將持續依據國際法與自身權利行事。

他強調，馬尼拉無意提高區域緊張，菲律賓在南海一直是被霸凌的一方，時間也會證明，菲律賓不會成為南海侵略行為的發動方。

面對媒體其他提問，如演習參與方、演訓項目、動用哪些機艦及武器系統等，崔尼代表示待細節敲定之後，將作進一步說明。

