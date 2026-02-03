熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部
日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升機營運商「匠航空」的總部與據點。
這架直升機1月20日於飛行途中失聯。嚴重受損的機體當天傍晚在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方的斜坡被尋獲。
搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前生死未卜。
由於事故地點屬於特殊環境，且飄散著火山的氣體，再加上天候不佳，日本當局的搜救行動面臨重重困難。
熊本放送電視台（RKK）今天報導，熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，從1月20日到2月2日搜查了「匠航空」位在岡山市的總部，以及位於京都市的據點，還有在阿蘇市受理遊覽的代理店等地。
警方已經扣押該公司的日誌、飛行計畫、維修紀錄、飛行員的勤務紀錄等資料，同時計劃調查直升機飛行與維護狀況。
匠航空的代表取締役森岡匠也已經證實住家被日本調查人員搜索。他也表示，「將全力配合調查」。
日本政府國土交通省（簡稱國交省）已經認定這起事件為「航空事故」，運輸安全委員會正在調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言