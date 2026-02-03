快訊

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

馬如龍家族再傳噩耗！49歲兒健檢後返家跌倒猝逝 家人悲痛證實

「iPod之父」喊話2大理由：蘋果快推出全新版iPod搶攻市場吧

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。美聯社
日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。美聯社

日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升機營運商「匠航空」的總部與據點。

這架直升機1月20日於飛行途中失聯。嚴重受損的機體當天傍晚在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方的斜坡被尋獲。

搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前生死未卜。

由於事故地點屬於特殊環境，且飄散著火山的氣體，再加上天候不佳，日本當局的搜救行動面臨重重困難。

熊本放送電視台（RKK）今天報導，熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，從1月20日到2月2日搜查了「匠航空」位在岡山市的總部，以及位於京都市的據點，還有在阿蘇市受理遊覽的代理店等地。

警方已經扣押該公司的日誌、飛行計畫、維修紀錄、飛行員的勤務紀錄等資料，同時計劃調查直升機飛行與維護狀況。

匠航空的代表取締役森岡匠也已經證實住家被日本調查人員搜索。他也表示，「將全力配合調查」。

日本政府國土交通省（簡稱國交省）已經認定這起事件為「航空事故」，運輸安全委員會正在調查。

直升機 日本 熊本

延伸閱讀

阿蘇直升機墜火山口…3天仍未找到人 地質脆弱、視野不佳增救援難度

日本阿蘇火山口搜救「四重苦」 熊本警消今跨部會研議搜救方式

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升...

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」...

英媒：烏克蘭同意停火機制 俄違約歐美協同軍事回應

英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協...

川普揚言後果自負 伊朗總統：已下令展開核談判

在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。