快訊

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

馬如龍家族再傳噩耗！49歲兒健檢後返家跌倒猝逝 家人悲痛證實

「iPod之父」喊話2大理由：蘋果快推出全新版iPod搶攻市場吧

歐盟審計機構：關鍵原料過度依賴少數國家致戰略風險

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

歐洲聯盟審計機構今天提出警告指出，歐盟若希望擺脫對外國的依賴達成氣候目標，必須於2030年前加緊確保關鍵原料供應。

法新社報導，鋰、鎳、鈷是電池、風力發電機等電子產品不可或缺的原料，為歐盟推動綠色轉型所需。

布魯塞爾希望提升歐洲本地生產，以避免新冠疫情期間，或2022年俄羅斯入侵烏克蘭後所出現的供給衝擊重演，同時也要改變中國在關鍵原料方面的主導地位，因為這對歐盟多項重要產業構成威脅。

然而，根據歐洲審計院（European Court ofAuditors）報告，歐盟27國在關鍵原料進口來源多元化、擴大國內產能方面步履維艱，回收利用也「仍在起步階段」。

歐盟規劃於2050年實現氣候中和，若要達成其能源和氣候目標，必須確保這些礦物穩定供應。

這份研究分析歐盟「關鍵原料法」（Critical RawMaterials Act）2024年生效之後的作為。該法旨在確保歐洲能源轉型長期所需的26種礦產供應。

該法就任何一項戰略原料制定於2030年前實現至少10%在歐盟境內開採、40%在境內加工製造、25%在境內回收再利用的目標。同時，歐盟對單一國家任一戰略性原料依賴度不得超過65%。

歐洲審計院指出，「距離達成目標仍有很長的路要走」。

該法上路時，中國供應歐盟97%的鎂，這是製造氫電解槽的重要材料；土耳其供應歐盟99%的硼，這是太陽能板所需；智利供應歐盟79%的鋰，為電動車電池的關鍵原料。

歐洲審計院的彭圖斯-羅西曼努斯（Keit Pentus-Rosimannus）指出：「在這些原料供應上，我們對少數歐盟以外國家過度依賴而產生風險。因此，歐盟必須提升能力，在這方面降低易受傷害的程度。」

歐盟 依賴 能源

延伸閱讀

研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

美國政府與歐洲疏遠？瓦德富爾：美仍是德國和歐洲最重要的伙伴

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升...

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」...

英媒：烏克蘭同意停火機制 俄違約歐美協同軍事回應

英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協...

川普揚言後果自負 伊朗總統：已下令展開核談判

在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。