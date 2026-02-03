英媒：烏克蘭同意停火機制 俄違約歐美協同軍事回應

快訊

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協同的軍事回應。 路透社
英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協同的軍事回應。

路透社尚無法立即查證金融時報（Financial Times）這項報導。

報導指出，烏克蘭、歐洲及美國官員在去年12月及今年1月曾多次討論這項計畫。根據內容，若俄羅斯違反雙方同意的停戰協議，將啟動多層回應機制。

金融時報表示，來自基輔、莫斯科與華盛頓的特使，將於4日和5日在阿布達比會談，目標是促成戰事終結。

根據這項提案，任何俄羅斯違反停火協議的行為，須在24小時內先以外交警告，必要時再由烏克蘭軍方採取行動遏止違規。

若衝突持續將進入第2階段，由包括多個歐盟（EU）成員國、英國、挪威、冰島及土耳其等「志願者聯盟」（Coalition of the willing）參與的部隊，進行干預。

報導還說，若攻擊規模擴大，則由西方支持、包含美軍在內的協同部隊，會在最初違規後72小時內展開回應。

