快訊

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

馬如龍家族再傳噩耗！49歲兒健檢後返家跌倒猝逝 家人悲痛證實

「iPod之父」喊話2大理由：蘋果快推出全新版iPod搶攻市場吧

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

中央社／ 奧斯陸2日綜合外電報導
挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」已成了「夢魘」。圖為艾普斯坦（左）生前與女友兼幫凶麥克斯威爾合影。美聯社
挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」已成了「夢魘」。圖為艾普斯坦（左）生前與女友兼幫凶麥克斯威爾合影。美聯社

挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」已成了「夢魘」。

法新社報導，梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）原本是個出身平凡的單親媽媽，因緣際會認識王儲哈康（Haakon）後，2001年嫁入王室並贏得挪威人民的愛戴。

然而，隨著美國公布新一批艾普斯坦文件，她與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的頻繁往來曝光，並遭挪威媒體大幅報導，揭露了兩人出乎意料的關係，在這個斯堪的那維國家引發軒然大波。

總理斯托爾（Jonas Gahr Store）呼籲梅特瑪莉出面說明，2011至2014年間，也就是她2001嫁入王室10多年之後，何以與艾普斯坦頻繁通電郵。

挪威名嘴甚至開始質疑，52歲的梅特瑪莉是否適合成為王后。根據當地電視台TV2今天發布的民調，47.6%的受訪者認為她不應成為王后，僅有28.9%表示支持。

2012年，艾普斯坦告訴梅特瑪莉他在巴黎「物色妻子人選」，她則回覆巴黎「適合發展婚外情」，還說「北歐人比較適合當人妻」。

2011年，也就是艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫被州法院定罪3年後，梅特瑪莉曾寫信給他表示，自己「去Google查了一下」，還說「看起來不太妙」，並附上一個微笑的表情符號。

2013年，她在艾普斯坦位在美國佛羅里達州的住處停留4天。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，並於候審期間在獄中自殺身亡。

這些爆料重創王儲妃名譽，而就在此時，她與舊愛所生的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）則是捲入了刑事審判。

柏格荷伊比明天將出庭面臨38項指控，包括性侵4名女性、攻擊多名前女友等，若被定罪最重可處16年徒刑。

● 青春期叛逆　承認打破很多界線

梅特瑪莉1973年8月19日出生在挪威南部有「聖經地帶」之稱的保守新教城鎮克里斯汀桑（Kristiansand），父親是記者從業人員，母親則是銀行職員。

她曾形容自己「是世界上最謹慎認真的青少年」，直到16歲那年隨學校到澳洲交換，這段經歷讓她突破枷鎖，重新認識自己。

返回挪威後，她把頭髮剃掉，與一名讓她接觸奧斯陸地下音樂圈的男子訂婚，且根據非官方傳記，她在這段期間嘗試大麻與搖頭丸。24歲時，與另一名男子短暫交往後，生下柏格荷伊比。

她2001年8月與哈康王儲婚禮前接受媒體訪問時坦承，「我青少年的叛逆比許多人都要強」。

她說：「我當時身處的圈子，很多界線…都被跨越了。」

● 微笑後面藏著健康隱憂

她是在一場音樂節上與王儲邂逅。她的背景並不出色，但這位亮眼的女服務生仍擄獲了王儲芳心。挪威民眾看著她在公開場合總是矜持的態度，也很快淡忘她狂野的過去。

梅特瑪莉與哈康育有1女1子，分別是22歲的亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）及20歲的馬格諾斯王子（Prince Sverre Magnus）。

然而，這位外表總是端莊、面帶微笑的王儲妃，卻壟罩在健康陰霾之下。

2018年，王儲夫婦揭露，梅特瑪莉罹患罕見的肺纖維化，這種不治之症會導致肺部結疤、呼吸困難。

這個病症讓她不得不時而減輕皇室公務、甚至取消行程，未來也很可能得接受肺臟移植。

王儲 挪威 美國

延伸閱讀

5300艾普斯坦檔案 提及川普3.8萬次 2000年代初期是朋友

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查

挪威王儲妃母子爆雙醜聞重創王室形象 他涉4起性侵、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升...

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」...

英媒：烏克蘭同意停火機制 俄違約歐美協同軍事回應

英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協...

川普揚言後果自負 伊朗總統：已下令展開核談判

在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。