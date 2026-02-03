快訊

中央社／ 德黑蘭3日綜合外電報導
圖為伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。(美聯社)
美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天證實，他已下令展開與美國的核談判。

裴澤斯基安在社群平台X上發文表示：「我已指示我的外交部長，在合適的環境下，在沒有威脅和不合理期望的環境中，尋求公平且公正的談判。」

他說，談判將在「符合我國國家利益的框架內」進行。

法新社報導，在上月反政府抗議活動達到高峰後，伊朗當局對示威者進行致命鎮壓，華府隨後派遣一個航空母艦打擊群前往中東。

美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。

德黑蘭方面堅稱希望透過外交途徑解決問題，同時也矢言將對任何侵略行為做出無限制的回應。

伊朗一再強調，談判應僅聚焦於核問題，拒絕就伊朗飛彈計畫或國防能力進行協商。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在昨天播出的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，與美國達成核協議是有可能的。

他說：「因此，如果美國談判團隊遵循川普總統所說的，達成一項公平且公正的協議，以確保沒有核武器，那麼我認為有可能進行另一次會談。」

他補充說：「所以，如果情況是這樣，我有信心我們能達成協議。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）先前曾警告，如果美國攻擊伊朗，將引發一場「區域戰爭」。

伊朗 美國 外交部

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

日本一架載著台灣遊客的觀光直升機上月在熊本縣阿蘇市失事，機上3人至今仍失聯。熊本縣警方已經依業務過失致死等罪嫌，搜查直升...

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」...

英媒：烏克蘭同意停火機制 俄違約歐美協同軍事回應

英國金融時報今天引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯未來在停火協議中有持續違規行為，將引發歐洲與美國協...

川普揚言後果自負 伊朗總統：已下令展開核談判

在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天證...

