高市談台灣有事撤僑 日本政府發言人不評論

日本首相高市早苗上月表示，若台灣發生危機（台灣有事），自衛隊可能會與美軍共同撤僑。日本政府發言人今天就此表示，不評論「假設性問題」。

高市1月26日接受朝日電視台（TV Asahi）訪問時表示，假設台灣發生危機，美軍在撤離日本與美國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，會威脅到日本與美國的安全同盟。

她當時說道，「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。」

共同社報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天被問及高市上述言論是否符合政府見解，他回應「台灣有事是假設性問題，不予置評」。

木原提到台灣議題時說明，「（日本政府）一貫的立場是期待透過對話，和平地解決」。

關於日本民眾前往海外以及日方保護日本僑民，木原也說，「這是政府最重要的職責之一，盡全力也是理所當然的」。

高市去年11月在日本眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

北京當局認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，為此震怒之外也向日方提出抗議。兩國的關係近期也因此降溫。