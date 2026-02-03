日本眾院大選投票方式選制一次看 自民黨有望單獨過半

日本第51屆眾議院大選將於2月8日投開票，共1285人登記參選角逐465個席次。日本多家最新民調顯示，自民黨有望單獨大幅過半，立憲民主黨與公明黨結盟的中道改革聯合，席次恐大減。

●眾議院大選攸關執政權

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職並改選，在日本也被稱為「總選舉」。

日本政體屬多數黨組閣的「議院內閣制」，在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是攸關執政權的重要選舉。

日本近年眾議院大選曾發生兩次政黨輪替，第一次是2009年當時的民主黨獲勝，另一次則是2012年自民黨重返執政。

朝日新聞調查指出，自民黨在單一選區席次，可能比選舉公告前的138席大幅成長，可望挑戰210席以上；比例代表方面，也可望穩固上次眾院選舉取得的60席以上，並進一步增加，合計有望大幅超越單獨過半的233席。

若與日本維新會合計，執政陣營席次甚至可能超過眾院總席次的2/3（310席）。

●第50屆眾議員任期不滿1/3 再度面臨選舉

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從第二次世界大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。今年1月23日被解散的是2024年10月27日選出的第50屆眾議員，任期原訂到2028年10月底止。

這也代表第50屆眾議員上任約1年3個月，尚未做滿任期的1/3，就要再度面臨選戰。

眾議院應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。這次選舉共有1285人參選，單一選區共有1119名候選人，比例代表候選人則有166名。

在占整體席次逾6成的289個單一選區，各選區不論參選人數多寡，最後都僅選出一人；而在比例代表選區部分，則是根據各政黨得票數分配席次。

日本全境共有11個比例代表選區，最多的是近畿選區應選28人，最少的是四國選區應選6人。

自維聯盟在眾議院解散前擁有232席，其中自民黨擁有198席、日本維新會擁有34席；在野黨方面，中道改革聯合則有172席、國民民主黨27席、共產黨8席、令和新選組8席、由立憲民主黨前眾議員組成的「減稅日本・憂國聯合」5席、參政黨2席、保守黨1席、無黨籍10席。

●日本允許重複提名

日本眾議院大選制度從1996年起改採「小選舉區比例代表並立制」，跟台灣立委選舉的單一選區兩票制類似，每位選民都擁有兩張選票，一張投人、一張投政黨。但跟台灣不同的是，日本可以在單一選區跟比例代表選區重複提名同一人，台灣無法在單一選區跟不分區提名同一人。

日本這種重複提名的制度，可以讓在單一選區落選的候選人，有機會在比例代表選區「復活」當選，日本稱為「比例復活」。

更特別的是政黨可以讓兩位候選人在比例代表名單中的排名相同，但如果需要取其中一人當選時，就要透過比較雙方的「惜敗率」來決定誰當選。

惜敗率指的是該名候選人在單一選區得票數，與該選區當選人間的票數差距比率，例如該選區當選人得到20萬票，落選的候選人得到16萬票，這名落選人的惜敗率就是80%，由惜敗率較高者當選。

●日本的投票資格與方式

日本放送協會（NHK）報導，日本2016年把投票年齡資格，從20歲以上下修到18歲以上，希望日本社會邁向高齡化之際，能提高年輕人對於政治的關心度。

若申請遷出戶口不滿3個月，且尚未在新的設籍地登記投票的選民，則可以在原設籍地投票。

日本選舉是採用選民自行書寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」，每位選民都擁有兩張選票，一張投人、一張投政黨。

投開票當天原則上於上午7時到晚間8時，開放選民到投票所投票，除此之外，日本也開放「期日前投票」（事前投票）、「不在者投票」與「在外投票」（類似不在籍投票）。

這次選舉期間，日本開放選民1月28日到2月7日到各地區的期日前投票所投票，而這種投票所會設置在各地政府機關，有些地區會在民眾常出入的購物中心、大學等地設期日前投票所。

「不在者投票」則是讓因工作或旅行等原因，長時間不在選民設籍地的選民也能投票。選民要先向設籍地的選舉管理委員會申請投票用紙，再到最近的選舉管委會投票。

因為工作或留學而住在海外的選民也使用「在外投票」機制投票，不過選民要事先向居住地的日本大使館或總領事館申請並登記。

●東京都選民最多 鳥取縣最少

「讀賣新聞」報導，根據日本總務省1月27日公布的資訊，公告日前一天，日本國內外共約1億351萬名選民，較2024年前一次眾院選舉減少近66萬人。

其中，東京都的選民最多，高達1161萬2192人，神奈川縣為772萬1115人，大阪府則有726萬5185人；最少的地區為鳥取縣44萬6202人，第二少為島根縣53萬4255人，第三少則是高知縣56萬6425人。

眾議院單一選舉區中，每名議員所對應的選民人數差距（一票的差距），以鳥取第1選區（22萬820人）為「1」計算，與選民人數最多的北海道第3選區（46萬2999人）達到2.10倍。全國共有17個選區超過2倍。

●高市早苗視執政聯盟席次過半為勝敗標準

這場選戰中，日本首相高市早苗把勝敗標準設定為執政黨取得過半數（233席），並明言若未達成將「立即下台」；中道改革聯合共同代表野田佳彥則以超越公告前勢力、成為相對第一大黨為目標。

朝野在這場選戰，針對高市政府推動的政策，以及包含消費稅在內的物價高漲對策，還有日本外交與國防等議題激烈交鋒。