哀悼王太后詩麗吉辭世 泰國唐人街取消春節活動

中央社／ 曼谷3日專電
泰國王太后詩麗吉（Sirikit）辭世，國家現仍處於哀悼期。（歐新社）

泰國曼谷唐人街每年春節都會舉辦慶祝活動，但因王太后詩麗吉（Sirikit）辭世，國家現仍處於哀悼期，耀華力路春節籌組委員會決定取消今年的春節活動。

泰國曼谷三攀他旺區（Samphanthawong）2日在官方臉書上宣布，耀華力路（Yaowarat）春節籌組委員會取消原定2月17日至18日舉行的春節慶祝活動，原因是現在仍是王太后詩麗吉（Sirikit）的哀悼期。

泰國王太后詩麗吉2025年10月24日與世長辭，享壽93歲。泰國王室隨即公告，王室成員與宮廷人員進入為期一年的哀悼期。

泰國許多人擁有華人血統，他們在傳統節慶期間，都會依照華人習俗，如春節，清明掃墓和中秋吃月餅等。

每逢農曆春節前夕，曼谷唐人街的耀華力路一帶，總會擠滿辦年貨的泰國人和觀光客，馬路上張燈結綵，紅色燈籠高掛，充滿過節的歡樂氣氛。

耀華力路春節籌組委員會表示，農曆新年傳統上是一個充滿歡樂與喜慶的節日，與此時哀悼和緬懷的氛圍不符。

過去新冠疫情期間，曼谷市政府也曾取消耀華力路的春節慶祝活動。

