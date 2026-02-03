聽新聞
高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題
日本首相高市早苗去年11月在國會就「台灣有事」進行答辯，引發中國大陸與日本之間的外交摩擦，1月26日受訪時再度說明日本在台灣發生危機時的應對作法，被解讀為暗示自衛隊在「台灣有事」之際，可能與美軍共同執行撤離僑民行動。對此，內閣官房長官木原稔3日在記者會上被問及相關說法時表示，政府方面避免作出評論。
高市當時接受朝日電視台節目訪問時，再度說明日本在台灣發生危機時的緊急應對。她談到日美可能展開聯合行動、撤離在台日僑的情形時表示：「如果美軍遭受攻擊，日本卻無所作為、只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。」
她並補充指出，「將在現行法律範圍內，綜合判斷當地正在發生的各種情勢，作出應對」。
共同社報導，對於高市上述發言是否與政府見解一致，木原回應指出：「台灣有事是假設性的問題，因此不予回應。」
至於台灣問題本身，木原表示：「期待透過對話和平解決，這是一貫的立場。」他並強調，保護在海外旅行或停留的日本國民，是「政府最重要的職責之一，竭盡全力是理所當然的。」
