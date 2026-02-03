拉美3國共推女性領袖 巴舍萊角逐聯合國秘書長

快訊

中央社／ 聖保羅2日專電

巴西總統魯拉今天宣布，巴西將支持智利前總統巴舍萊角逐聯合國秘書長一職，並與智利及墨西哥共同提出這項候選人名單。若成功當選，巴舍萊將成為聯合國史上首位女性秘書長。

聯合國現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的任期預計今年底屆滿。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在社群平台X上表示，巴舍萊（Michelle Bachelet）的政治生涯展現出「承諾與多邊主義」，尤其在當前國際局勢充斥衝突、民主倒退與不平等之際，這樣的領導特質格外重要。他強調，聯合國成立80年來從未由女性領導，「是時候改變了」。

巴舍萊曾兩度出任智利總統，也是該國首位女性防長與衛生部長。她在聯合國體系中也具重要地位，曾任首位聯合國婦女署（UN Women）執行長，推動性別平等議題；並於2018至2022年間擔任聯合國人權事務高級專員，致力於環境人權及弱勢群體的保障。

根據CNN巴西新聞網報導，智利總統波里奇（Gabriel Boric）在聖地牙哥舉行的記者會上宣布這項提名，並感謝巴西與墨西哥的支持。他指出，這次聯合提名象徵拉丁美洲與加勒比海地區希望在全球治理中發揮更大作用，讓區域聲音在面對當代挑戰時能被聽見。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也表達支持。

巴西環球金融網站（Valor.Globo.com）分析指出，魯拉近年來多次呼籲改革聯合國制度，批評安理會常任理事國的否決權阻礙國際合作，並對聯合國在烏克蘭戰爭及加薩衝突中的角色表示不滿。巴西此次支持巴舍萊，不僅展現對女性領導的期待，也反映拉美國家在國際舞台上尋求更大影響力的戰略。

