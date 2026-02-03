快訊

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

談不成就不好看！川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室發表講話。美聯社
美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室發表講話。美聯社

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述3名現任區域官員與1名前官員的說法報導，兩國資深官員預計將於4日在土耳其伊斯坦堡會晤，試圖緩解雙邊危機。

根據Clash Report轉發的影像，川普2日在白宮回應記者提問時表示：「我們現在正跟伊朗談，如果能談出個結果，那當然很好。但如果談不成，事情恐怕就不會太好看。」

前述官員指出，這場會談美方預計由川普的中東特使威科夫與川普女婿庫許納出席，伊朗方面則由外交部長阿拉奇代表；土耳其、卡達與埃及的資深官員也預期與會。

白宮官員未立即回應詢問。不過，若會談成行，將是在川普發出軍事威脅、伊朗領導人拒絕接受其要求、美伊關係瀕臨戰爭邊緣之際，美國與伊朗官員罕見的面對面接觸，相關情勢已在整個地區引發恐懼。

川普的要求包括，伊朗終止核子計畫、接受對彈道飛彈的限制，以及停止對阿拉伯世界各地代理民兵的支持。伊朗領導人則迄今拒絕在遭受威脅的情況下談判，並誓言美國若發動攻擊，將作出嚴厲回應。

土耳其、埃及、阿曼與伊拉克的外交官近幾周持續與雙方接觸，並在兩國之間傳遞訊息，試圖避免局勢升高。根據2名伊朗官員的說法，阿拉奇與威科夫正透過簡訊直接溝通，卡達總理近日也曾訪問伊朗，參與相關外交斡旋。

前述2名官員表示，為了緩和局勢，伊朗願意關閉或暫停其核子計畫，這被視為一項重大讓步。不過，伊朗更傾向於美國去年提出的方案，即成立一個區域聯盟來生產核能。官員們並指出，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼近日曾與俄羅斯總統普亭會面，轉達伊朗最高領袖哈米尼的訊息，稱伊朗可能比照2015年協議，同意將其濃縮鈾運往俄羅斯。

被問及相關可能性時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「這項議題長期以來就在議程上」，並補充指出，「俄羅斯持續與所有相關方保持接觸」。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

談不成就不好看！川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述3名現任區域官員與1名前官員的說法報導，兩國資深官員預計將於...

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

彭博資訊報導，美國總統川普2日宣布，將啟動總額120億美元（約台幣3830億元）的關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」（Proj...

基輔傳遭俄飛彈攻擊 公寓大樓及教育機構受損

烏克蘭官員表示，首都基輔（Kyiv）今天清晨遭到俄羅斯部隊飛彈攻擊，初步通報指有多棟公寓大樓及其他建築受到損壞

挪威王儲妃母子爆雙醜聞重創王室形象 他涉4起性侵、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻

挪威王室陷入空前信任危機，王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子今天因性侵等38項罪名受審，開庭前夕再涉新案被捕...

高市早苗自民黨將大勝？ 他指3大變數若沒發生 台日關係有望更上層樓

日本眾議院選舉8日投開票，日本朝日新聞民調顯示，首相高市早苗的自民黨可望取得壓倒性勝利。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。