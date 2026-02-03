頓巴斯成和談焦點 烏克蘭民調：52%反對割地

快訊

中央社／ 基輔2日專電

俄烏和談中最具爭議的條款之一為是否割讓烏東頓巴斯地區，雙方至今歧見仍深。烏克蘭最新民調顯示，逾半數民眾不接受撤出頓巴斯以換取西方安全保障，另有約4成人認為戰事不會於今年結束。

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Instituteof Sociology，KIIS）於1月23日至29日以電話訪問1003名烏克蘭民眾，調查其對割讓頓巴斯（Donbas）及俄烏戰事前景的看法。

調查結果顯示，對於烏軍撤離整個頓巴斯地區，包括目前仍由烏軍控制的土地並交由俄羅斯，以換取美國與歐洲提供安全保障，有52%受訪者認為「完全不可接受」，31%表示「雖然困難但可接受」，9%則認為「可輕易接受」。目前俄羅斯已控制盧甘斯克（Luhansk）全州及頓內茨克（Donetsk）州大部分地區。

俄烏雙方預計在美國參與下，於4日展開第2輪會談，討論如何終戰。不過，調查顯示，僅20%受訪者認為戰事可於今年上半年結束，18%認為將於下半年終戰，另有43%認為戰事將延續至2027年以後。

此外，有65%受訪者表示仍可忍受戰事持續，比例與過去11個月相近。對於無法忍受者，29%指出主因為戰事造成生靈塗炭，憂慮親友安全與健康；17%擔心房屋及建築毀損；另有17%關注經濟衝擊，如就業與通膨問題，也有人提及心理壓力與貪腐等疑慮。

KIIS執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，儘管俄羅斯近日加強攻擊烏克蘭能源設施，使民生處境更加艱困，調查結果顯示社會氛圍並未因此動搖，多數民眾仍支持持續抵抗，未見支持「無條件和談」的趨勢。

他指出，戰事初期烏克蘭已向國際社會證明能抵禦俄羅斯這支強大軍隊，去年也顯示即使在美國未全面支持下仍可持續作戰。今年雖面臨嚴冬考驗，烏克蘭社會仍展現韌性與相對樂觀態度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，頓巴斯領土議題是目前美烏之間最後一項尚待解決的問題。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則多次重申，要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，否則俄方將以武力奪取。

澤倫斯基上月與英國、法國領袖簽署聲明，雙方表達有意在停火後派遣部隊進駐烏克蘭，並參與由美國主導的停火監控與驗證機制，作為安全與軍事保障的一環。

