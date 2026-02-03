法國總理挺過不信任投票 2026年預算案終於過關

快訊

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天挺過國民議會的兩項不信任動議投票後，2026年預算案終於得以過關，這也代表他領導的少數政府將迎來一段相對穩定時期。

路透社和彭博（Bloomberg News）報導，法國國民議會極左派議員提出的不信任動議獲得260票，但沒能達到推翻政府與否決預算案所需的289票，極右派提出的另一項動議，也以135張贊成票的結果未獲通過。

兩項不信任投票都未能取得多數支持，這代表已經延宕超過一個月的2026年預算案終於獲得通過，而新預算案的削減支出和增稅幅度都小於之前的提案。

勒克努挺過不信任投票之後，他於社群媒體X平台發文：「法國終於有了預算，該預算案包含明確選擇及必要的優先事項。」

勒克努還提到，他已經把預算案提交給法國憲法委員會（Constitutional Council），以確保其符合憲法。

