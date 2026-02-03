俄軍加速推進 分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里
法新社針對華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）數據的分析顯示，俄羅斯軍隊今年1月在烏克蘭加速推進，占領481平方公里領土，幾乎是去年12月的2倍。
儘管烏克蘭正經歷這場戰爭爆發以來最寒冷的天氣，但俄國軍隊仍於戰場上持續侵略。
對於「戰爭研究所」數據的分析指出，俄羅斯今年1月奪下481平方公里，相較2025年12月的244平方公里大幅增加，這也是俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭以來，在冬季月份最大進展之一。
法新社分析還提及，俄羅斯目前掌控烏克蘭大約19.5%的國土。
其中大約有1/3領土，是在俄烏戰爭爆發之前就已經被莫斯科當局或俄國支持的分離主義勢力所控制。
