巴基斯坦部隊數波突襲 2天內擊斃177俾路支武裝分子

中央社／ 巴基斯坦奎達2日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天表示，安全部隊在與阿富汗接壤的西南部地區發動數波漏夜突襲，擊斃約24名武裝分子。2天內，遭擊斃武裝分子人數累計達177人，創數十年來最高紀錄。

美聯社報導，巴基斯坦西南部先前爆發一系列協同攻擊事件，造成至少33人死亡，受害者多為平民。

自1月31日凌晨起，在軍方支援下，警方針對俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）展開突襲。此前，近200名武裝分子兵分多路，針對該省的警察局、民宅及安全設施發動「協同」自殺炸彈襲擊與槍擊。

分析人士指出，過去2天內武裝分子死亡人數，為數十年來最高。

俾路支解放軍宣稱發動的週末襲擊案，共造成至少18名平民與15名安全部隊人員喪生，引發巴基斯坦各界嚴厲譴責。包含入獄的前總理伊姆蘭汗（ImranKhan）所屬政黨在內，政壇領袖一致發聲討伐暴力。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天發表聲明，讚揚安全部隊再度擊斃22名叛亂分子。他稱遭擊斃者為「印度資助的恐怖分子」，但未提供具體證據；新德里當局對此則未立即回應。

巴基斯坦瓦解俾路支省分離分子攻擊 擊斃92武裝分子

巴基斯坦俾路支省爆發分離主義分子攻擊衝突 釀47死

波海三國推軍事機動區 提升部隊軍備跨境移動效率

賴總統勗勉花蓮地區部隊 「鏟子超人」光復救災臂章成焦點

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法

日本眾議院選舉8日投開票，共同社2日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意把自衛隊寫入日本憲法第9...

日官員：陸可能重估對日施壓策略

路透報導，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果首相高市早苗在八日眾議院選舉大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級...

高市穩了？自民黨有望單獨過半

日本朝日新聞的最新民調顯示，首相高市早苗的自民黨可望在八日眾議院大選取得壓倒勝，在四六五席的眾院可能單獨大幅過半，與日本...

民調樂觀 高市「考慮將自衛隊入憲」

日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在八日眾議院大選拿下三分之二席次，將達到提案修憲門檻。共同社二日報導，兼任自民黨黨魁的...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

