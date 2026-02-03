遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘留中心返抵明尼亞波利斯家中。此案再度引發美國輿論對ＩＣＥ執法過當的不滿。

法新社報導，ＩＣＥ人員一月廿日逮捕來自厄瓜多尋求庇護的這對父子，當時連恩剛從幼兒園返家。他戴著藍色兔子帽、背著書包，在自家車道遭官員拘留的畫面，迅速傳遍全球，進一步激起外界對移民鎮壓行動執法過當的不滿。

ＩＣＥ人員今年在明尼亞波利斯強硬執法，對聲援移民的當地民眾毫不手軟，已有兩名美國公民遭ＩＣＥ人員槍殺喪生。

連恩父子倆被押往德州拘留中心待了十天，聯邦地區法官比里一月卅一日裁定釋放。比里在措辭嚴厲的判決書中強烈抨擊政府：「本案的起因，在於政府執著於達成每日遣返人數目標，這項政策構想不周、執行無能，顯然甚至不惜以創傷兒童為代價。」

比里也援引美國憲法第四修正案，強調憲法保障人民有免於「不合理搜索和扣押」的權利。

判決出爐後，民主黨籍德州聯邦眾議員卡斯特羅親自去接這對父子，陪伴他們搭機返抵明尼蘇達州。卡斯特羅說：「連恩現在已經回家，戴著他的帽子、背著他的書包。我們不會停止，直到每個孩子、所有家庭都在家團聚。」

川普政府說，男童父親艾德瑞安於二○二四年十二月從厄瓜多非法入境美國，由於艾德瑞安企圖逃避移民官員，ＩＣＥ才會將孩子一同拘留。

國土安全部發言人麥克拉夫林在聲明中表示，ＩＣＥ並未逮捕五歲的連恩，當局不會拆散家庭，而是詢問被捕的父母是否願意與孩子一同被帶走，或將孩子安置在父母指定的其他人家中，艾德瑞安堅持要連恩隨行，執法人員才將男童一併帶走。

這家人聘請的律師則說，艾德瑞安已提交庇護申請，該申請允許他留在美國。連恩的父親並未觸法，也一直遵守申請庇護的「所有既定程序」，包括「按時出席法庭聽證」。

ＣＮＮ報導，川普政府在明尼亞波利斯大規模掃蕩非法移民，抓了不少孩童與青少年，引發當地群眾不滿，五歲連恩被拘留事件，讓他們更加惱火。

非營利網路媒體ProPublica發現，ＩＣＥ去年將大約六百名在境內被捕的兒童送到聯邦收容所，這些收容所專門用於安置在邊境被拘留的未成年移民，人數超過了拜登政府執政四年的總數。