費南德茲 當選哥斯大黎加總統

右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）在一日舉行的哥斯大黎加總統大選取得壓倒性勝利，卅九歲的她成為哥國第二位女性總統，她的競選綱領是嚴厲打擊犯罪。

路透報導，在已開出的九成四選票中，費南德茲得票率百分之四十八點三，超過第一輪勝選門檻百分之四十，已確定直接當選，無需進入第二輪決選。

費南德茲最主要的對手、中間派經濟學家拉莫斯獲得百分之卅三點四選票，並已公開認輸，曾任第一夫人的進步派代表多布勒斯得票率則不到百分之五。

費南德茲勝選，印證拉丁美洲右傾趨勢。近幾個月來，智利、玻利維亞與宏都拉斯的保守派相繼掌權，治安與安全已成為選民最關心的問題。

費南德茲是即將卸任總統查維斯的親信，曾任其幕僚長。她承諾延續查維斯強硬的治安政策。

費南德茲發表勝選感言時表示，「變革將是深遠且不可逆的」，並宣布哥國進入新的政治時代。

法新社報導，哥國長期被視為中美洲穩定與民主的綠洲，如今卻淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團的物流樞紐。

毒品走私已滲透至當地社區，引發的地盤爭奪戰導致哥國謀殺率在過去六年間暴增百分之五十。即將卸任的查維斯將責任歸咎於司法體系縱放犯人，在野黨控制的國會阻撓施政，加強對累犯審前羈押的計劃則被判定違憲，他呼籲選民全力支持他的接班人費南德茲，以便持續打擊犯罪。

費南德茲將薩爾瓦多總統布格磊視為打擊犯罪的榜樣。布格磊以鐵腕手段，未經法律程序便關押數千名疑似幫派分子。

費南德茲承諾將完成一座最高安全等級監獄，仿照布格磊治下的「反恐怖主義監禁中心」。她也誓言加重刑期，並在犯罪最猖獗的地區實施緊急狀態。