費南德茲 當選哥斯大黎加總統

聯合報／ 國際中心／綜合報導
哥斯大黎加總統當選人費南德茲在首都聖荷西發表勝選演說並向支持者致意。（路透）
哥斯大黎加總統當選人費南德茲在首都聖荷西發表勝選演說並向支持者致意。（路透）

右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）在一日舉行的哥斯大黎加總統大選取得壓倒性勝利，卅九歲的她成為哥國第二位女性總統，她的競選綱領是嚴厲打擊犯罪。

路透報導，在已開出的九成四選票中，費南德茲得票率百分之四十八點三，超過第一輪勝選門檻百分之四十，已確定直接當選，無需進入第二輪決選。

費南德茲最主要的對手、中間派經濟學家拉莫斯獲得百分之卅三點四選票，並已公開認輸，曾任第一夫人的進步派代表多布勒斯得票率則不到百分之五。

費南德茲勝選，印證拉丁美洲右傾趨勢。近幾個月來，智利、玻利維亞與宏都拉斯的保守派相繼掌權，治安與安全已成為選民最關心的問題。

費南德茲是即將卸任總統查維斯的親信，曾任其幕僚長。她承諾延續查維斯強硬的治安政策。

費南德茲發表勝選感言時表示，「變革將是深遠且不可逆的」，並宣布哥國進入新的政治時代。

法新社報導，哥國長期被視為中美洲穩定與民主的綠洲，如今卻淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團的物流樞紐。

毒品走私已滲透至當地社區，引發的地盤爭奪戰導致哥國謀殺率在過去六年間暴增百分之五十。即將卸任的查維斯將責任歸咎於司法體系縱放犯人，在野黨控制的國會阻撓施政，加強對累犯審前羈押的計劃則被判定違憲，他呼籲選民全力支持他的接班人費南德茲，以便持續打擊犯罪。

費南德茲將薩爾瓦多總統布格磊視為打擊犯罪的榜樣。布格磊以鐵腕手段，未經法律程序便關押數千名疑似幫派分子。

費南德茲承諾將完成一座最高安全等級監獄，仿照布格磊治下的「反恐怖主義監禁中心」。她也誓言加重刑期，並在犯罪最猖獗的地區實施緊急狀態。

中美洲

