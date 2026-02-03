日官員：陸可能重估對日施壓策略

路透報導，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果首相高市早苗在八日眾議院選舉大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級策略。

對於中國攻打台灣的可能性，高市去年上台後曾公開談及日本可能採取的行動，此言一出引發日中兩國數十年來最大外交爭端。北京當局要求高市收回相關言論，但她拒絕，中方隨即對日本祭出一系列報復措施，對日本的經濟構成壓力。

一位不願具名的日本高級官員表示，高市在眾院選舉若大勝，將向北京傳遞一個訊息，亦即中國的攻擊並未對她的國內政治地位造成損害。

這名官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能適得其反，且中方試圖將高市塑造成重振日本軍國主義的危險人物，在國際上並未取得共鳴。

日本前防衛事務次官島田和久說：「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府。這次選舉極為重要，軟弱的政府根本不會被對方放在眼裡。」

島田和久表示，高市決定解散國會改選以鞏固權力，可能受到她的政治導師、前首相安倍晉三當年做法影響。安倍於二○一二年日中關係緊張之際重掌政權。

他說：「安倍持續勝選，建立了極為穩固的政治基礎。一旦如此，中國別無選擇，只能與安倍政府打交道。」

時代雜誌報導，專家指出，高市押注於強勁的民意支持，以維持政治地位，她希望展現自己能長期執政，擺脫日本首相頻繁更迭的情況。美國譚普大學東京校區亞洲研究教授金斯頓說：「她希望重現安倍時代自民黨主導的政治魅力。」