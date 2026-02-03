聽新聞
0:00 / 0:00

日官員：陸可能重估對日施壓策略

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果首相高市早苗在八日眾議院選舉大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級策略。

對於中國攻打台灣的可能性，高市去年上台後曾公開談及日本可能採取的行動，此言一出引發日中兩國數十年來最大外交爭端。北京當局要求高市收回相關言論，但她拒絕，中方隨即對日本祭出一系列報復措施，對日本的經濟構成壓力。

一位不願具名的日本高級官員表示，高市在眾院選舉若大勝，將向北京傳遞一個訊息，亦即中國的攻擊並未對她的國內政治地位造成損害。

這名官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能適得其反，且中方試圖將高市塑造成重振日本軍國主義的危險人物，在國際上並未取得共鳴。

日本前防衛事務次官島田和久說：「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府。這次選舉極為重要，軟弱的政府根本不會被對方放在眼裡。」

島田和久表示，高市決定解散國會改選以鞏固權力，可能受到她的政治導師、前首相安倍晉三當年做法影響。安倍於二○一二年日中關係緊張之際重掌政權。

他說：「安倍持續勝選，建立了極為穩固的政治基礎。一旦如此，中國別無選擇，只能與安倍政府打交道。」

時代雜誌報導，專家指出，高市押注於強勁的民意支持，以維持政治地位，她希望展現自己能長期執政，擺脫日本首相頻繁更迭的情況。美國譚普大學東京校區亞洲研究教授金斯頓說：「她希望重現安倍時代自民黨主導的政治魅力。」

日本 高市早苗

延伸閱讀

日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

JNN最新民調曝光！高市早苗內閣支持率下滑 自民黨逆勢上升

高市首相保衛戰穩了？朝日調查：自民黨可能單獨過半 最大在野恐腰斬

在靖國神社搞寶可夢卡牌游戲？任天堂道歉

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法

日本眾議院選舉8日投開票，共同社2日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意把自衛隊寫入日本憲法第9...

日官員：陸可能重估對日施壓策略

路透報導，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果首相高市早苗在八日眾議院選舉大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級...

高市穩了？自民黨有望單獨過半

日本朝日新聞的最新民調顯示，首相高市早苗的自民黨可望在八日眾議院大選取得壓倒勝，在四六五席的眾院可能單獨大幅過半，與日本...

民調樂觀 高市「考慮將自衛隊入憲」

日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在八日眾議院大選拿下三分之二席次，將達到提案修憲門檻。共同社二日報導，兼任自民黨黨魁的...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。