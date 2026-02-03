高市穩了？自民黨有望單獨過半

日本朝日新聞的最新民調顯示，首相高市早苗的自民黨可望在八日眾議院大選取得壓倒勝，在四六五席的眾院可能單獨大幅過半，與日本維新會共組的執政聯盟還可望突破三一○席，達到提出修憲動議所需的三分之二席次門檻。

眾院席次包括單一選區二八九席與比例代表一七六席。朝日一月卅一日至二月一日實施的民調顯示，自民黨單一選區席次可望從選前一三八席大增至逾二一○席，比例代表席次可望穩拿二○二四年上次眾院選舉的六十席以上，並進一步增加。

自維聯盟目前在參議院未過半，若果真獲得眾院三分之二席次，眾院通過的法案即使在參院遭否決或有不同決議，眾院也可再度表決通過。此外，日本修憲也須獲眾參兩院三分之二以上席次贊成、由國會正式提案後，再經公民投票獲半數贊成通過。

該民調發現，高市內閣支持率為五成七，遠超過不支持的兩成五。上次眾院大選時，時任日相石破茂內閣支持率僅三成三，低於不支持的三成九，自民黨也在該次大選失去眾院單獨過半地位。

該民調並顯示，立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷，單一選區席次可能大幅低於選前的一○六席，甚至不到原本一半，比例代表選情同樣乏力，總席次恐從兩黨選前合計一六七席腰斬至約八十多席。

其他在野黨方面，國民民主黨大致持平，比例代表可望守住選前的十六席，但在單一選區表現不振。共產黨預估維持八席上下，令和新選組可能低於選前的八席。極右派的參政黨比例代表席次，則可能從兩席大增到約十席，首次挑戰大選的「未來團隊」可望在比例代表拿下六至十席。該民調對象為約卅七萬名選民，包括以市話與手機取得約二點二萬份有效回覆，並委託四家調查公司透過網路取得近卅五萬份有效回覆。

高市曾表示，若執政聯盟無法在這次眾院選舉取得過半席次，她將立刻辭職。從這項民調看來，她可望續任首相。

日本產經新聞社和富士新聞網一月卅一日至二月一日的聯合電話民調同樣顯示，自民黨在逾二百個單一選區占優勢，加上比例代表後席次上看三百席以上，自維聯盟可望共拿逾三分之二，中道改革聯合席次則恐腰斬。

日本新聞網在相同期間的電話民調顯示，高市內閣支持率為六成九九，較上次調查下滑八點二個百分點；不支持者占兩成六五，上升七點九個百分點。自民黨支持率以三成四七居冠，較上次增加五個百分點，其後依序為中道的百分之八點五、國民民主黨百分之五點一、參政黨百分之四、維新會百分之三點九等。