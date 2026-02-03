聽新聞
0:00 / 0:00

民調樂觀 高市「考慮將自衛隊入憲」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本首相高市早苗二日在日本長野縣參加競選活動。（路透）
日本首相高市早苗二日在日本長野縣參加競選活動。（路透）

日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在八日眾議院大選拿下三分之二席次，將達到提案修憲門檻。共同社二日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意將自衛隊寫入憲法第九條。

日本憲法第九條主要內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權，使其被稱為「和平憲法」。高市說，「為何不能在憲法寫上自衛隊」，希望各方能讓她為此修憲。高市還說，日本國會憲法審查會長由在野黨議員擔任，完全無法有所進展，希望打破這種局面。

中道改革聯合共同代表野田佳彥二日則說，將堅持不擁有、不生產、不引進核武的「非核三原則」，打造不再引發戰爭、不被捲入戰爭的國家。

自維兩黨去年十月在聯合執政協議中，就載明將成立修改憲法第九條相關條文的起草協議會。另據朝日新聞一月報導，兩黨人士在達成結盟協議前會晤時，曾採納讓自衛隊成員恢復二戰時代軍階稱謂的計畫，以符合「國際標準」，這也引發防衛省擔憂和困惑。

消息人士透露，防衛大臣小泉進次郎去年十一月廿日曾與幾位維新會國會議員討論此事，翌日小泉就在網路節目支持維新會提議，表示就個人立場，認為顯然有必要透過修憲使自衛隊地位明確化，恢復舊職銜可在尋求修憲時同時著手。

此外，高市去年十一月在眾院被問及是否堅持非核三原則時，僅說三份安保相關文件修改工作即將開始，還未到由她說明具體內容的階段。維新會也曾主張應檢討非核三原則。

共同社去年十一月已引述多位日本政府消息人士報導，高市正探討伴隨修改三份安保相關文件，一併修改非核三原則中的「不引進」，擔心該原則將使日方無法允許美軍載核船艦停靠日本，削弱突發事態發生時的美國核嚇阻力。

經濟方面，路透二日報導，自民黨最新民調樂觀，使日本繼續推行大規模支出和減稅政策的可能性增加。

若自民黨大勝，將鞏固高市對該黨的控制，並為其擴張性財政政策提供授權，可能加劇外界對日本財政的擔憂並推高債券殖利率。

鑒於日本許多政黨呼籲暫停或削減消費稅，部分分析家則說，自民黨若大勝，其實可能防止日本採取若干在野黨所提極端減稅或支出計畫。

自民黨 高市早苗 民調

延伸閱讀

籃球／日本男籃總教練霍瓦斯卸任 八村壘爭議被指是導火線

高市環保局清潔工爆打老夫妻和出手相救男大生 檢方無保請回理由曝

產經民調：自民黨單獨過半在望 中道席次恐遭腰斬

日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

相關新聞

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法

日本眾議院選舉8日投開票，共同社2日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意把自衛隊寫入日本憲法第9...

日官員：陸可能重估對日施壓策略

路透報導，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果首相高市早苗在八日眾議院選舉大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級...

高市穩了？自民黨有望單獨過半

日本朝日新聞的最新民調顯示，首相高市早苗的自民黨可望在八日眾議院大選取得壓倒勝，在四六五席的眾院可能單獨大幅過半，與日本...

民調樂觀 高市「考慮將自衛隊入憲」

日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在八日眾議院大選拿下三分之二席次，將達到提案修憲門檻。共同社二日報導，兼任自民黨黨魁的...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。