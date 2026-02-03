民調樂觀 高市「考慮將自衛隊入憲」

日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在八日眾議院大選拿下三分之二席次，將達到提案修憲門檻。共同社二日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意將自衛隊寫入憲法第九條。

日本憲法第九條主要內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權，使其被稱為「和平憲法」。高市說，「為何不能在憲法寫上自衛隊」，希望各方能讓她為此修憲。高市還說，日本國會憲法審查會長由在野黨議員擔任，完全無法有所進展，希望打破這種局面。

中道改革聯合共同代表野田佳彥二日則說，將堅持不擁有、不生產、不引進核武的「非核三原則」，打造不再引發戰爭、不被捲入戰爭的國家。

自維兩黨去年十月在聯合執政協議中，就載明將成立修改憲法第九條相關條文的起草協議會。另據朝日新聞一月報導，兩黨人士在達成結盟協議前會晤時，曾採納讓自衛隊成員恢復二戰時代軍階稱謂的計畫，以符合「國際標準」，這也引發防衛省擔憂和困惑。

消息人士透露，防衛大臣小泉進次郎去年十一月廿日曾與幾位維新會國會議員討論此事，翌日小泉就在網路節目支持維新會提議，表示就個人立場，認為顯然有必要透過修憲使自衛隊地位明確化，恢復舊職銜可在尋求修憲時同時著手。

此外，高市去年十一月在眾院被問及是否堅持非核三原則時，僅說三份安保相關文件修改工作即將開始，還未到由她說明具體內容的階段。維新會也曾主張應檢討非核三原則。

共同社去年十一月已引述多位日本政府消息人士報導，高市正探討伴隨修改三份安保相關文件，一併修改非核三原則中的「不引進」，擔心該原則將使日方無法允許美軍載核船艦停靠日本，削弱突發事態發生時的美國核嚇阻力。

經濟方面，路透二日報導，自民黨最新民調樂觀，使日本繼續推行大規模支出和減稅政策的可能性增加。

若自民黨大勝，將鞏固高市對該黨的控制，並為其擴張性財政政策提供授權，可能加劇外界對日本財政的擔憂並推高債券殖利率。

鑒於日本許多政黨呼籲暫停或削減消費稅，部分分析家則說，自民黨若大勝，其實可能防止日本採取若干在野黨所提極端減稅或支出計畫。