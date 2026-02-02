烏美俄第2輪三方會談4日登場 預料將聚焦領土問題

快訊

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導

俄羅斯證實4日將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），與烏克蘭及美國代表就已持續近4年的俄烏戰爭展開第2輪會談。這場會談原訂上週末展開，但已延期。

法新社報導，在烏美俄舉行第2輪三方會談兩個多星期後，俄羅斯對烏克蘭發動全面攻勢將滿4年。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天也表示，談判將於4日和5日在阿布達比舉行。莫斯科方面將延後原因歸咎於日程安排問題。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示：「這場會談確實原定於上週日（1日）舉行，但三方之間需要進一步協調日程。現在確定會在週三（4日）、週四（5日）舉行第2輪談判，地點為阿布達比。我們可以證實。」

外界預料這輪談判將聚焦於領土等關鍵議題，但雙方迄今未出現任何突破跡象。

華府正力促烏克蘭、俄羅斯這兩個鄰國結束戰爭，俄烏戰爭已造成數以萬計的人喪生、數以百萬計的民眾被迫逃離家園，並摧毀烏克蘭東部與南部大部分地區。

烏克蘭和俄羅斯代表團1月23日、24日在阿布達比舉行首次面對面會談，就美國總統川普（DonaldTrump）力推的方案展開磋商。雙方原訂2月1日在阿布達比繼續會談。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）指出，領土問題是談判能否取得進展的關鍵；莫斯科當局提出烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的要求，包括俄軍尚未控制的區域，對此基輔方面已經拒絕。

