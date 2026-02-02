高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法

日本眾議院選舉8日投開票，共同社2日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意把自衛隊寫入日本憲法第9條。

高市說，「為何不能在憲法寫上自衛隊。為了將其定位為實力組織，請大家讓我來修憲」。高市還說，日本國會的憲法審查會長由在野黨議員擔任，「真是完全沒進展」，希望打破這種局面。

日本憲法第9條主要內容包括不維持武力、不承認交戰權等，使其被稱為「和平憲法」。

立憲民主黨和公明黨共組的「中道改革聯合」共同代表野田佳彥則在岡山縣說，「我將堅持無核三原則。必須建設不再度引發戰爭、不被捲入戰爭的國家」。

共同社去年11月已引述多位日本政府消息人士報導，高市正探討伴隨修改3份安保相關文件，一併修改非核三原則中的「不引進」，擔心該原則將使日方無法允許美軍載核船艦停靠日本，削弱突發事態發生時的美國核嚇阻力。