伊朗媒體：總統下令開始與美國談判核協議

伊朗媒體今天報導，總統裴澤斯基安已下令展開與美國的核協議談判。在此之前，美國總統川普曾表示，他對達成協議以免對伊朗採取軍事行動一事充滿希望。

法新社報導，在伊朗當局血腥鎮壓上月達到巔峰的反政府抗議後，川普（Donald Trump）曾揚言對伊朗採取軍事行動，並下令調派一支航空母艦打擊群前往中東。

在加強施壓伊朗之際，川普仍主張對達成協議充滿希望。德黑蘭當局也堅稱希望透過外交解決分歧，同時矢言將強烈回應任何侵略行為。

法斯通訊社（Fars）今天引述一名不具名政府消息人士的說法報導，總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）已下令與美國就核議題展開談判，但並未說明具體日期。

政府媒體「伊朗報」（Iran）及改革派日報「東方報」（Shargh）也刊載這則報導。

伊朗當局今天稍早表示，正著手規劃談判的方法及框架，預計數日內完成。雙方訊息目前由區域國家居中傳遞。