以色列重啟加薩埃及間拉法關卡 巴勒斯坦人限額通行

中央社／ 加薩/開羅2日綜合外電報導

以色列今天重新開放加薩和埃及之間的邊境，僅允許少數人徒步通過，使部分巴勒斯坦人得以離開這個地區，還有一些先前逃離戰火的民眾首度得以返回。

路透社報導，拉法邊境關卡（Rafah BorderCrossing）位於以色列控制的區域，過去曾是一座擁有25萬人口的城市，如今已被以色列徹底摧毀並迫使居民撤離。這裡是加薩（Gaza）逾200萬居民幾乎唯一的進出通道。

這個通道在加薩戰爭期間大多時間關閉，這次有限度開放讓少數加薩民眾能與外界接觸，是根據美國斡旋、2025年10月達成的停火協議初步階段，所需完成的最後主要步驟之一。

根據巴勒斯坦消息人士表示，首日預計有50名巴勒斯坦人進入加薩，他們將接受嚴格的以色列安全檢查，同數量的人獲准離開。

被允許入境者為戰爭初期超過10萬名逃離加薩的巴勒斯坦人之一。

截至今天上午還不清楚實際有多少人已經通過。以色列安全官員證實，拉法關卡已「開放進出」。

以色列於2024年5月，亦即加薩戰爭爆發9個月後，奪取拉法邊境關卡。這場戰爭在美國總統川普（Donald Trump）斡旋下於去年10月達成初步停火。重啟這個邊境關卡，是川普初步方案下要求的條件之一。

儘管口岸重新開放，以色列軍方今天仍在加薩走廊北部和南部發動空襲，造成至少4名巴勒斯坦人喪生，其中包括1名3歲男童。以色列軍方對此尚無立即回應。

加薩走廊 以色列 巴勒斯坦

